打房後急凍 台中最熱區也哀號：每周成交不是0就是1

央行打炒房，國內房市急凍，連台中北屯14期重劃區建商重兵部署推案的房市熱區已有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，且多數是0成交」；另有建商提升規格，與日本知名建材品牌策略結盟，並推出只接受粉絲預約看房的寵粉封館專案。

信義房屋中三區協理方浩銓說，14期是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，發展可期。

根據樂居網統計，14期目前線上銷售個案多達41案，2024年全年成交戶數高達1635戶，穩坐中台灣各大重劃區榜首，連北部建商也來插旗，展現市場磁吸力。

去年北部大型建商在14期有二度購地，也有持續加碼，合計共10筆購地案、總面積達1.2萬坪，總金額近百億元。

磐興建設昨與日本第一大建材集團驪住（LIXIL）策略結盟，旗下在14期台中巨蛋首排新案「磐興寬悅」，成為中台灣首個全案導入LIXIL建材系統的住宅案，涵蓋廚具、衛浴、五金、氣密窗與空間收納等完整設計，讓日系工藝精神首度完整呈現。

磐興建設總經理游金洲說，14期正快速成為高資產客群聚落，市場從「比地段、拚品牌」，進一步轉為建材升級、整合機能與生活設計的全方位競爭，轉為以居住者為核心的整體思維。市場冷卻，反而有助建築回到住宅本質。