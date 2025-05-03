海能風電參與白沙屯媽祖進香 祈求風調雨順深化在地連結

海能風電2日參與臺灣宗教文化盛事-白沙屯媽祖往北港進香，為坐落在苗栗外海的風場祈福風調雨順，更出動「風調雨順祈福車」和200份「祈福大禮包」回饋、護佑信眾一齊安全前行。

除了持續在海上馭風生電，海能風電也在進香沿途與信眾互動回饋、蒐集逾500多個信眾祈願，實踐「綠能同行、護佑未來」願景。

海能風電是臺灣離岸風電第二階段首座完成商轉的風場，2023年9月併網以來，每年可減少64.5萬公噸碳排放量、穩定供應臺灣38萬戶家庭潔淨綠電，更培養以臺灣籍核心運維團隊，逐步實現本土團隊的營運模式。

為以實際行動響應活動並體恤信眾跋涉辛勞，海能風電準備「風調雨順祈福車」與200份的「祈福大禮包」回饋信眾，並由執行長陳美如號召本土運營團隊親自參與、全力支持。

今年白沙屯媽祖進香活動於5月1日正式啟程，聚集超過32萬名信眾人潮，從苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮出發，途經彰化，最終抵達雲林北港朝天宮，全程近400公里，展現宗教信仰的堅定力量。

祈福車隨隊伍南下，沿途蒐集逾400張祈願卡片，凝聚信眾對平安、順遂的共同祝福。「祈福大禮包」則以「風、調、雨、順」為意象設計，內含手提布袋、消暑涼扇、夜間發光安全手環、防水摺疊野餐墊、白沙屯媽祖進香紀念吊飾，以及《臺灣海鮮選擇指南》手冊，兼具實用與環保精神，陪伴信眾於日夜行腳途中安心前行。

海能風電期盼透過實際行動，深化與在地的連結，實踐長期共好、綠能揚風的營運願景。

陳美如表示，海能風電作為臺灣離岸風電的領航者，始終以數十年的在地營運為目標，致力於地方深耕，並朝向成為產業標竿穩步邁進。

陳美如說，「此次參與白沙屯媽祖進香，是我們向地方文化致敬的重要一步，也是將綠能與信仰同行的理念落實於社會的一種方式。海能風場位於苗栗外海，長期為臺灣提供穩定的潔淨能源。未來，海能風電將持續透過支持在地活動，回饋社會並深化與地方社群的互信與連結。」

除了參與在地宗教盛事，海能風電也長期推動本土化，不僅積極導入國際規範，將離岸風場營運經驗落地臺灣，並致力於培養在地人才。同時，海能風電與苗栗縣後龍、竹南等地社團與學校緊密合作，提升學童與居民對綠能的認識與參與。

另外更與當地漁會密切合作，培訓漁民擔任巡檢技師，落實漁業轉型，亦透過捐贈救生衣、導入電子海圖系統，提升海上通訊更守護漁民作業安全。透過這些具體行動，海能風電期望離岸風電的發展不僅為臺灣提供源源不絕的潔淨能源，更能與地方文化和產業緊密結合，實現長期發展，共創綠能永續未來。