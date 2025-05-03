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車市降溫 美國關稅、股市波動效應 4月掛牌減一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
車市4月掛牌數為3萬2,876台，年減11.2%。聯合報系資料照
車市4月掛牌數為3萬2,876台，年減11.2%。聯合報系資料照

車市4月受到美國關稅政策、國內股市波動等經濟情勢影響，消費者購車趨向保守，車市4月掛牌數為3萬2,876台，年減11.2%；累計前四月，總掛牌數13.27萬台，較去年同期衰退11.2%。

展望5月，龍頭車廠和泰車（2207）昨（2）日指出，美國關稅政策及全球經濟情勢趨於穩定，消費者購車信心可望回溫，加上夏季競賽開始，各廠擴大促銷，預估單月總市場3.5萬台，比去年同期減少16%，但可望較4月成長。

對於車市買氣冷，多家車廠指出，汽車進口關稅是否降到零，以及貨物稅是否取消的議題持續發酵，影響消費者購車意願，只要相關議題尚未塵埃落定，買氣就很難完全恢復。

以個別廠商來看，BMW在2系列和X3交車挹注下，較去年同期成長13.8%，中華車則是商用車帶動，中華單一品牌掛牌數達到2,283台，年增超過四成，是4月表現突出的兩大品牌。

車商搶市的動作愈趨積極，包括裕日車兩款主力車款降價促銷、馬自達推CX-5 20S淬鍊版和MAZDA 3、CX-30高額零利率，MG免繳首年牌照稅與燃料稅、高額配件金等，現代汽車同樣高額零利率與五年六大系統不限里程延長保固等，優惠條件都較以往積極。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於4月合計登錄1萬2,463台，市占率37.9%，創下雙品牌合計歷史同期新高。兩品牌Toyota與Lexus 5月目標 1萬2,900台，為了刺激市場需求， TOYOTA 5月推出「TOYOTA 一起響樂」活動，於活動期間入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、VIOS、TOWN ACE送「JBL PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL可攜式派對喇叭」，並享最高80萬零利率，另有全車系五年14萬公里延長保固等優惠。

消費 車市

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