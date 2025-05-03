企業生日快樂／運錩精密加工技術 差異化優勢

運錩鋼鐵（2069）1987年成立以來，憑藉卓越生產能力與靈活的銷售策略，在全球不銹鋼產業中建立穩固的地位。從一家小型裁剪廠起步，逐步發展成為一家擁有先進技術與全球化布局的企業。

運錩董事長顏德和表示，傳統不銹鋼銷售都在拚價格，拚到大家都死掉、沒有贏家，但運錩走出惡性競爭的循環，開出具有高度差異化的精密加工項目，是客戶自己上門要求合作，成為運錩的秘密武器。以下是專訪紀要：

問：產銷兩岸是如何分工？

答：台灣廠以傳統裁剪分條為主，因加工縱深較淺，容易受行情與景氣影響，做起來較辛苦。大陸廠已跨過競爭門檻，在特殊精密加工領域有一席之地，很多是人家找上門要求合作，這方面獲利也高出許多。

問：運錩的精密加工在業界建立口碑，是如何做到？

答：運錩有團隊專門做開發，源頭有新的東西產出很重要，但很可能大家都同樣有設備、同樣有各自的技術，最終產品能不能做出來，而且良率要能穩定，就要靠後勤支援；運錩的優點就是從頭到尾一條龍，配合天衣無縫，充分運用優質團隊的能量。

大陸廠現在不是追求數量大，而是追求品質，做的愈來愈精緻。大陸現在有三條產線，能做精密加工的特別產線有一條，可以全部滿額量產，不排除將其延伸到一條半產線的規模。

由於後市看好，現已著手布局一條全新的精密加工產線，預定5月安裝，有機會在7月底、8月量產，屆時整個產銷結構就會完全不一樣。

問：不銹鋼精密加工是否已成為運錩的秘密武器？

答：確實如此。目前在大陸生產不銹鋼，無法在數量上與同業競爭，因此團隊才一直思考如何差異化，而且總算走出一條路出來，因此不必敲鑼打鼓，就有人上門要求合作，價格也比傳統的好很多，但客人也支付的心甘情願，因為良率高，可以幫助客戶賺錢，是真正的雙贏。

現在大陸很多高級的不銹鋼精密加工是運錩在做，生產線的占比也愈來愈高，希望未來持續朝此方向前進，擴大精密加工比重。

問：精密不銹鋼加工具體表現在那些領域？

答：運錩核心競爭力之一在於精密不銹鋼產品的生產能力，專注開發高附加價值的不銹鋼產品，特別是超薄不銹鋼片，其厚度可達0.03毫米，遠低於一般頭髮的直徑（0.05至0.08毫米）。

這種超薄不銹鋼片廣泛應用於高科技產業，如手機、平板電腦、硬碟、液晶螢幕及鈕扣電池等電子產品。這些產品對材料的精度、強度與表面處理要求極高，通過不斷優化生產工藝與技術，可以滿足客戶的需求。

此外，還開發出車用不銹鋼裝飾條，這類產品對表面光潔度與耐用性有極高要求。運錩通過精密研磨與拋光技術，確保產品在強光照射下無任何瑕疵，亮度也比傳統不銹鋼高出三分之一。這種高品質產品不僅提升市場競爭力，也贏得高端客戶的青睞。

問：台灣產線發展的如何？

答：台灣廠辛苦許多，主因台灣廠做傳統項目，較少差異化，但台灣廠的土地面積達1.7萬坪，目前只用1萬坪，還有7,000坪可用，正在思考如何將效益最大化，一定要跳脫紅海領域，不要再拚價格，否則會很辛苦。運錩兩岸都要擴展，創造公司最大利益。

問：還有那些高附加價值產品的開發與應用？

答：高附加價值新產品才足以應對市場需求的變化。例如研發出用於電動車和再生能源設備的不銹鋼部件，這些產品具有更高的技術含量與市場價值，可滿足新興產業對材料性能的嚴格要求。

在環保節能領域，運錩的不銹鋼產品被應用於太陽能光電板支架與風力發電設備中，這些產品需要具備高強度與耐腐蝕性，還要符合環保標準，通過與客戶共同開發，確保產品能滿足特定應用場景的需求，也進一步提升市場競爭力。