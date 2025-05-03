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企業生日快樂／運錩鋼鐵董事長顏德和 創業有成 跨業出擊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

運錩鋼鐵（2069）董事長顏德和從學徒出發、勤奮打拚，白手成家到公司股票上市，在不銹鋼精密加工領域獲得國際科技、汽車大廠肯定，寫下傳奇創業篇章，近年還創立天成圓滿生命紀念館，超六星級的軟硬體規劃令各界驚艷。

顏德和說，是以謙卑、虔誠的心從事生命事業，用蓋佛殿的心情興建塔位，這是一股很難言語表達的力量，天成圓滿生命紀念館前後花了20年的時間與心力，過程雖然辛苦勞累，但十分值得，整個大殿設計前後修改了七個版本、歷經三年，堅持朝自己設定的「簡潔、磅礡、大氣」方向完成。

顏德和說，「想做好」跟「能做好」是二件事，過程中很明確的告訴建築設計師，希望每個人走進大殿，從第一眼見到佛祖菩薩的一刻起，就自然而然能產生謙卑、產生懺悔，心裡即能得到平靜。

在他的堅持下，占地5公頃的天成圓滿生命紀念館呈現出莊嚴的氣場。

顏德和表示，氣質與漂亮是不一樣的東西。有氣質的人不一定漂亮，但令人感覺舒服、很喜歡接近；有人艷光四射初見時非常漂亮，但一下子就膩了、想離開，他很開心將紀念館做到簡潔、磅礡、大氣，讓人能在莊嚴肅穆的環境中緬懷先祖。從學徒到股票上市公司董事長，顏德和在商場上做得風生水起、雄霸一方，但為人處事沒有一絲的傲氣，顯現謙卑有禮的風采。

紀念館 股票

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