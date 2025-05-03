企業生日快樂／運錩 高附加價值 開創藍海

運錩鋼鐵（2069）1987年成立，透過海峽兩岸有效的產業分工，建立競爭優勢，面對全球不銹鋼生產過剩壓力，運錩朝高附加價值的道路前進，在不銹鋼精密加工領域精益求精，吸引科技大廠競相前來合作，擺脫鋼鐵景氣起伏的糾纏。

38年前，運錩董事長顏德和在高雄創業。顏德和出身於苗栗後龍的農村，家境並不富裕，國中畢業後便隻身前往台中一家不銹鋼裁剪廠當學徒，六、七年間他半工半讀完成高職學業。他回憶：「那個年代的學徒真的很辛苦，但我很認真、很努力，對每一件事情都全心全意地投入，努力做到最好。」

朝上游發展 獲客戶信任

學徒生涯結束後，顏德和南下高雄，加入親戚的不銹鋼裁剪廠擔任業務工作，負責拜訪客戶與爭取訂單。過了幾年後，工廠發生股東分家的問題，顏德和因沒有退路，決定自行創業。1987年，他與家人籌措資金，創立運錩鋼鐵，從左營的小工廠起家，隔年在岡山設廠，1993年新建燕巢裁剪加工廠，不斷建構更深廣的營運利基。

當時不銹鋼需求大增，顏德和創業第一個月就接下近400公噸訂單，隔一個月又成長三成、再下個月增加六成，短短四個月就達到單月出貨量1,000公噸的規模。

由於許多不銹鋼裁剪加工訂單來自中國大陸，顏德和決定西進，並朝上游軋鋼發展。2001年進入大陸，當時全球投資者都將大陸定位為世界工廠，運錩以優異的技術，成為重要3C、家電廠合作的對象，運錩不銹鋼逐步科技化。

運錩2002年於高雄前金區成立總管理處，2008年於大發工業區擴廠成立裁剪加工中心，布局兩岸，商業觸角延伸至世界各地，同年榮獲經濟部金貿獎。

隨著公司規模擴大，顏德和與經營團隊開始思考企業轉型，與強調輕、薄、短、小的科技產品緊密結合，朝生產製造精密超薄不銹鋼產品為主，並開拓產品應用領域，跨足電子零組件及環保節能等產業供應鏈，不僅附加價值躍進，創新藍海，成功建立不敗的競爭優勢。

顏德和說，創業初期公司規模小、知名度低，經營環境艱辛，白天工作、晚上拜訪客戶，幾乎沒有假日。但憑藉十多年實務經驗與扎實的業務能力，逐漸獲得客戶信任，第一年就賺回一個資本額。

上市鋼廠主管說，運錩從小工廠起家，逐步擴展至大陸市場，在競爭激烈的不銹鋼產業站穩腳跟。其競爭力主要體現在幾個方面；首先是品質與誠信，運錩以「品質至上，誠信第一」為宗旨，始終堅持高品質的產品與服務。

顏德和強調，誠信是企業經營的根本，即使在疫情期間全球供應鏈混亂、運費暴漲，仍堅持按時交貨，贏得客戶的高度信任。

此外，積極推動研發，專注生產精密超薄不銹鋼產品，並將產品應用領域擴展至電子零組件及環保節能產業。

市場敏感度 成致勝關鍵

其核心技術能量可將不銹鋼加工至0.03毫米的厚度，遠低於一般頭髮的直徑（0.05至0.08毫米），廣泛應用於手機、平板、硬碟等高科技產品，大幅提升產品附加價值。

顏德和兩岸布局與市場敏感度是致勝關鍵。運錩的商業觸角延伸至世界各地，外銷占比達七成以上，尤其專注歐美市場，公司在高雄臨近港口，能快速響應國際市場需求，並掌握全球不銹鋼產業的脈動。

此外，運錩擁有優級保稅工廠資格，享有進出口免關稅優惠，更提升成本競爭力。

展望未來，運錩深耕技術研發，拓展高附加價值產品，並響應全球市場變化，其中以技術創新與研發投入為重中之重，專注開發更高精度、更高性能的不銹鋼產品。通過與高校和科研機構的合作，運錩不斷提升技術水準和創新能力。

為拓展市場多元化，除鞏固歐美市場地位，還積極開拓亞洲、非洲等新興市場。通過全球化布局，運錩將降低單一市場波動對公司整體業績的影響。

全球碳中和議題發酵，運錩強化綠色製造與可持續發展，響應全球碳中和趨勢，通過改進生產工藝和採用環保材料，減少生產過程中的碳排放和能源消耗，提升產品的環保性能。

他說，所有的變革都指向客戶滿意與品牌建設，通過個性化定製和快速響應，滿足客戶的多樣化需求；同時在海內外提升品牌知名度和美譽度，進一步增強市場競爭力。