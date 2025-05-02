快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

台塑化精進體質 應對變局

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑化（6505）今年股東會將於5月29日舉行，該公司在剛出爐的營業報告書指出，隨著美聯儲逐步進入降息周期，及中國政府推動積極財政與貨幣政策，提振內需、房市與股市信心，市場資金流動性將逐步改善，預期可帶動油品及石化產品需求回升。

台塑化表示，去年全球經濟在挑戰與機遇中交織前行，石化產業在中美產能不斷擴充衝擊下，發生結構性的改變，加上中國產能過剩，大量傾銷低價的石化產品及景氣復甦未如預期，致使該公司獲利表現不如以往亮眼。

面對這些外在環境的變化，台塑化公司憑藉慣有的韌性與應變能力，努力的調整原料採購策略，並調整生產流程來降低生產成本。

展望今年，隨著美國總統川普重回白宮，將迎來更多的政策變革，對美中貿易關係可能再度緊張，使全球供應鏈面臨新的挑戰，而其對能源產業的政策更加支持傳統能源的開採和使用，也使全球油價及市場需求產生不確定性。

台塑化

延伸閱讀

領息族照過來 金融債ETF人氣高

Fed 6月降息 預期轉濃…外界研判下周決策按兵不動

油價跌、台幣升 加持五大產業…航空業成本降低利基最大

00878今揭本季配息數字！縮至0.4元？替0056開起高股息ETF降息第一槍

相關新聞

車市降溫 美國關稅、股市波動效應 4月掛牌減一成

【記者邱馨儀／台北報導】車市4月受到美國關稅政策、國內股市波動等經濟情勢影響，消費者購車趨向保守，車市4月掛牌數為3萬2...

企業生日快樂／運錩 高附加價值 開創藍海

運錩鋼鐵1987年成立，透過海峽兩岸有效的產業分工，建立競爭優勢，面對全球不銹鋼生產過剩壓力，運錩朝高附加價值的道路前進...

企業生日快樂／運錩鋼鐵董事長顏德和 創業有成 跨業出擊

運錩鋼鐵董事長顏德和從學徒出發、勤奮打拚，白手成家到公司股票上市，在不銹鋼精密加工領域獲得國際科技、汽車大廠肯定，寫下傳...

企業生日快樂／運錩精密加工技術 差異化優勢

運錩鋼鐵1987年成立以來，憑藉卓越生產能力與靈活的銷售策略，在全球不銹鋼產業中建立穩固的地位。從一家小型裁剪廠起步，逐...

水泥雙雄：大陸市場好轉 價格、需求將階段性反彈

大陸水泥市場景氣逐步好轉，有望為台泥、亞泥兩大水泥廠營運添柴火。亞泥最新公布營業報告書指出，大陸市場去年雖然面臨挑戰，但...

台塑化精進體質 應對變局

台塑化今年股東會將於5月29日舉行，該公司在剛出爐的營業報告書指出，隨著美聯儲逐步進入降息周期，及中國政府推動積極財政與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。