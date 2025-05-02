台塑化精進體質 應對變局

台塑化（6505）今年股東會將於5月29日舉行，該公司在剛出爐的營業報告書指出，隨著美聯儲逐步進入降息周期，及中國政府推動積極財政與貨幣政策，提振內需、房市與股市信心，市場資金流動性將逐步改善，預期可帶動油品及石化產品需求回升。

台塑化表示，去年全球經濟在挑戰與機遇中交織前行，石化產業在中美產能不斷擴充衝擊下，發生結構性的改變，加上中國產能過剩，大量傾銷低價的石化產品及景氣復甦未如預期，致使該公司獲利表現不如以往亮眼。

面對這些外在環境的變化，台塑化公司憑藉慣有的韌性與應變能力，努力的調整原料採購策略，並調整生產流程來降低生產成本。

展望今年，隨著美國總統川普重回白宮，將迎來更多的政策變革，對美中貿易關係可能再度緊張，使全球供應鏈面臨新的挑戰，而其對能源產業的政策更加支持傳統能源的開採和使用，也使全球油價及市場需求產生不確定性。