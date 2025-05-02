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水泥雙雄：大陸市場好轉 價格、需求將階段性反彈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
大陸水泥市場景氣逐步好轉。水泥業示意圖。圖／AI生成
大陸水泥市場景氣逐步好轉。水泥業示意圖。圖／AI生成

大陸水泥市場景氣逐步好轉，有望為台泥（1101）、亞泥兩大水泥廠營運添柴火。亞泥最新公布營業報告書指出，大陸市場去年雖然面臨挑戰，但2025年市場可望呈現「前低後高」走勢，價格與需求將出現階段性反彈；反觀台灣，今年整體營建景氣，將維持謹慎保守態勢。

台泥日前公布3月營收時也說明，大陸市場隨著區域價格調整與需求回升，3月大陸水泥銷量成長、營收較上月大增95.9%，並較去年同期增加5.36億元、年增20.1%。整體第1季大陸區域營收年增2.9%，反映市場回穩跡象。

不過，台泥董事長張安平日前提醒，大陸房地產市場尚未恢復，當地水泥市場和其他先進國家一樣，已自高原期往下走，自2021年至今已下跌五成，今年成本雖可下來，但產量很難大幅成長。

亞泥則指出，2025年大陸官方政策將持續以擴大內需與科技創新為核心，預期全年經濟成長可維持在4.5%至5%區間，帶動水泥產業逐步回溫。雖2024年水泥價格與需求同步下滑，產業面臨挑戰，但2025年市場可望呈現「前低後高」走勢，價格與需求將出現階段性反彈。

亞泥認為，大陸水泥需求面受益政策拉動，包括城市更新、城中村改造與地下管網建設等重大工程陸續啟動，資金逐步到位，市場規模具潛力；供給端則受「雙碳」與「雙控」政策推動，低效產能加速淘汰，產業集中度提升。

亞泥指出，大陸大型龍頭水泥企業憑藉經營績效與科技創新領先優勢，扮演市場整合與穩定力量；水泥產業也積極導入數位與綠色技術，朝智慧製造、綠色建材、減碳製程以及無人礦山邁進。隨政策與技術雙輪驅動，大陸水泥產業將在整併與轉型中迎向新的發展契機。

反觀台灣市場，亞泥表示，台灣2025年營建景氣將延續公建需求增長、民建需求保守趨勢。

亞泥 台泥 營收

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