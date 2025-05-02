磐興建設 × LIXIL 建材集團 五年磨合成就跨國品牌合作

在建築品質與居住機能備受檢視的當下，一場歷經五年淬鍊的國際品牌合作正式展開。磐興建設2日宣布，與日本第一大建材集團-驪住(LIXIL)策略結盟，旗下十四期地標「磐興寬悅」成為中台灣首個全案導入LIXIL建材系統的住宅案，涵蓋廚具、衛浴、五金、氣密窗與空間收納等完整設計，讓日系工藝精神首度完整呈現。

磐興建設與LIXIL的合作淵源，可追溯至五年前首次於個案中導入TOSTEM鋁窗，並於後續的「寬心」、「寬境」等案場持續實作磨合。歷經雙方專業團隊深入交流，從建材選擇到施工細節，逐步建立高度信任與理念認同。

隨著自住需求成為市場主流，這場跨國合作不僅意味著建材全面升級，更象徵住宅價值觀與國際標準的深層融合，為台灣建築產業在品質思維上開啟新篇。

磐興建設總經理游金洲表示，磐興蓋的不只是房子，而是能住十年、二十年，還會被稱讚的家。「我們重視的不只是規格，更在意建材能否真正回應生活中看得見、感受得到的細節。」

游金洲說，選擇與LIXIL全面合作，不僅因其建材品質具備國際水準，更因雙方在生活本質與居住價值的理解上高度契合。「磐興寬悅」全案導入LIXIL旗下的INAX、GROHE、American Standard、TOSTEM等系列建材，體現雙方對使用者需求的深度理解。

游金洲進一步指出，LIXIL對收納機能、抗污塗層、防霉結構與抗菌材質的講究，正是磐興長期關注的核心價值。這些設計不僅能有效提升使用效率，也減輕住戶在清潔與維護上的負擔，這正是磐興希望帶進生活裡的實質改善。

游金洲說，「磐興寬心」約有五成是老客戶、「磐興寬境」提高到七成，因此，「磐興寬悅只針對老客戶與粉絲開放封館預約。游金洲更透露，已在14期仁平段與洲際段持續購地，就是看好14期的發展潛力。

LIXIL此次由建材董事長山田寬與設備董事長岩根聰太郎親自出席發表會，展現對合作的高度重視，LIXIL也提到這次與磐興建設的結盟，並非單一案場的合作關係，而是一場建立在價值認同與長期願景上的深層連結，象徵品牌理念的高度一致，也為未來持續深化合作奠定重要基礎。

驪住集團建材董事長山田寬指出：「磐興建設是我們在台灣接觸到極少數、對建材細節與使用者生活真正有長期思維的建商。他們不僅關心品牌形象，更重視實際住戶的需求，這樣的態度讓我們非常敬佩。」

驪住集團設備董事長岩根聰太郎則表示，「與磐興的合作，不是單一案場的結束，而是理念契合的新起點。從廚具、衛浴到整體生活空間，磐興不只是關注產品規格，更深入理解我們希望改善居住品質的初衷，並實際導入設計與施工之中。」

岩根聰太郎強調，未來LIXIL將持續提供智慧衛浴、節能系統等整合性解決方案，期待在更多案場攜手磐興，為台灣帶來真正國際級的住宅體驗。

「磐興寬悅」預計於今年下半年公開，基地位於台中十四期重劃區榮德段，鄰近崇德十九路與榮德路路口，基地面積約700坪，規劃地上14層、地下2層，總戶數72戶住宅、1戶店舖，主力產品為27至37坪的純兩房格局。

此案正對由隈研吾大師設計的台中巨蛋，亦為目前十四期唯一巨蛋首排預售住宅。同步導入LIXIL全系列日系建材，並結合磐興品牌專屬的「娘家館」服務體系，從地段、建材選用到居住服務全方位深化，全面建構難以複製的多重稀缺性，精準回應高資產置產族群對長期持有價值的期待。

隨著十四期建設題材持續到位，區域已逐步形塑結合居住機能與重大公共建設的複合型城市場域，迅速躍升為北台中最受矚目的高端住宅熱區。其中，由隈研吾操刀設計的台中巨蛋，被視為繼七期國家歌劇院之後的下一座城市象徵，也被業界認為是最具收藏價值的核心地段之一。