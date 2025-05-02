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公費三價流感疫苗國光得標316.5萬劑 占47.5％最大宗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
衛福部疾管署2日公布今年度公費三價流感疫苗招標結果。圖／本報資料照片
衛福部疾管署2日公布今年度公費三價流感疫苗招標結果。圖／本報資料照片

衛福部疾管署2日公布今年度公費三價流感疫苗招標結果，國光生以316萬5,830劑、占47.5%，拿下第1，其次是荷商葛蘭素史克藥廠授權裕利公司投標及履約174萬9,540劑、占26.3%，台灣東洋以75萬2,300劑、占11.3%，排名第3。

法商賽諾菲則以60萬8,320劑、占9.1%，高端疫苗也以38萬8,920劑、占5.8%。另各家公司也可視實際需求再額外下訂量為每家各4萬劑，平均價格每劑235元。

疾管署表示，每年10月進入流感季，今年公費3價流感疫苗採購作業及評選結果，循例採適用最有利標、複數決標方式辦理，由五家廠商得標，依合約規定於9月下旬至10月中旬分三批次交貨，預計10月起分兩階段開打。

疾管署表示，這次公費流感疫苗共兩大調整，首先是從四價流感疫苗改回三價。疾管署發言人羅一鈞表示，台灣在2019年10月改打四價，然而流感病毒B型山形株自2020年以後，就從全世界消失，因此依世界衛生組織（WHO）採購三價流感疫苗。

台灣東洋 國光生 疫苗 衛福部

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