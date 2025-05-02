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環狀線地震受損！雙北市府向中工合計求償33億元 公司回應了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新北捷運環狀線受到去年403大地震影響，造成鋼箱梁位移，承包商中工（2515）遭到新北市政府、台北市政府等求償數十億元。中華工程2日召開重大訊息記者會，中工指出，對於起訴內容尚有疑義，將與律師研議後續法律程序。

新北市捷運環狀線在去年4月3日大地震造成鋼箱梁位移，發生軌道位移變形、伸縮縫損害、隔音牆變形等現象，停駛六個月修復，今年1月初新北市政府公布鑑定報告，第三方鑑定報告認定受損原因是廠商中華工程疏失，未按圖施工，與台北市政府共同求償。

中工指出，今日接獲臺灣臺北地方法院送達新北市政府對本公司請求約19.27億元損害賠償暨臺北市政府對本公司請求14.41億元損害賠償之民事聲請合併辯論狀。

中工表示，地震發生後本公司積極協助新北市政府捷運局完成環狀線捷運復駛，對於起訴內容尚有疑義，將與律師研議後續法律程序。

此前，針對此事，中工曾在2月17日召開記者會，並提出7大質疑，包括「環狀線所能承受的地震強度為何」、「中華工程承包CF650的環狀線捷運工程是否經得起地震考驗」、「為何環狀線捷運受災地點只集中在中和區，難道單純是中華工程施工出現問題嗎」、「調查報告將環狀線0403損害單純歸咎於中華工程施作『盤式支承』的問題，合理嗎」、「新北市政府及新北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎」、「台北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎」等。

地震 捷運環狀線

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