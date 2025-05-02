有你嗎？北市4區超夯社宅中籤率僅7.5% 今晚10點線上查
北市興隆社會住宅A區、樟新水岸社會住宅、經貿社會住宅，以及六張犁社會住宅1、2區的抽籤作業，已於2日下午3點半順利完成。北市住都中心強調，此次抽籤全程在律師、市府都發局與社會局代表、稽核人員及法務專員的共同見證下進行，確保公平、公正、公開，整體中籤率約為7.5%。
住都中心提醒，抽籤結果將於今晚10點起開放查詢，申請人可透過臺北市住宅及都市更新中心官網或「安心樂租網」查詢結果，接下來將根據抽籤結果進行實質審查，審查合格的申請人將依序收到通知，安排看屋及選屋事宜。至於確切時程，將視實際情況個別通知中籤者。
住都中心也提醒，若申請時有文件未齊全，收到補件通知後務必在期限內完成補交，否則將被列為不合格，喪失配租資格。住都中心指出，北市未來還會陸續推出新的社會住宅招租案，配合市府政策與新建社宅完工時程，歡迎有租屋需求的民眾持續關注並踴躍申請。
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