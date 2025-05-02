再度與GARMIN合作 星宇航空擔任官方航空夥伴

星宇航空（2646）再度與GARMIN合作，連續兩年成為GARMIN RUN亞洲系列賽官方航空合作夥伴，全力應援跑者「From Zero to Hero」挑戰極限、跑出傳奇！今年度GARMIN RUN自9月14日起於亞洲各大城市陸續展開，橫跨星宇航空9個航點，讓跑者舒適前往各城市。台北場次開放報名首周即秒殺！但錯過的跑者不用難過，星宇航空臉書今日將抽出20名幸運兒，獲得免費台北場次資格及跑錶，其他海外系列賽事也陸續開放報名中，凡報名海外場次，還可獲得星宇航空機票95折優惠碼。

星宇航空官方Facebook將於2日抽出20名幸運兒免費參加台北場路跑賽，其中10位可加碼獲得最新的Garmin Forerunner 165 GPS智慧心率跑錶或Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶。請持續關注星宇航空Facebook （https://www.facebook.com/starluxairlines）更新最新各城市賽事報名時程。

除了報名海外賽事即可獲得星宇航空機票95折優惠碼，為鼓勵星宇航空會員參與運動賽事，以COSMILE會員報名台北場次的跑者，將有機會一人獨得由台北飛往GARMIN RUN亞洲各城市賽事之7張來回機票！現場更將加碼抽出一位幸運的COSMILE會員跑者，可與百萬Youtuber- Ku's dream酷的夢前往指定Garmin Run亞洲系列賽城市、參與當地GRC跑聚活動。

2025 GAMIN RUN亞洲系列賽將自印尼出發，陸續於台北、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、香港及日本等城市舉行。星宇航空向來十分支持體育活動，與GARMIN RUN第一年的合作造成熱烈迴響，吸引眾多跑者搭乘星宇航空航班參加各國賽事，今年再度以官方航空合作夥伴的身份加入，希望結合星宇航空綿密的亞洲航網，支持各國跑者在前往各地挑戰自我、超越極限的同時，能體驗舒適便利的航程。