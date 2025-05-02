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廣運旗下金運與嘉實多締約結盟 合攻AI資料中心液冷解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣運集團暨金運科技執行長謝明凱。圖／聯合報系資料照片
廣運集團暨金運科技執行長謝明凱。圖／聯合報系資料照片

廣運集團旗下金運科技宣布，與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）熱管理事業部達成策略聯盟，雙方將攜手於亞太市場推動AI（人工智慧）資料中心液冷解決方案，為集團注入新成長動能。雙方預訂下周一（5日）簽署策略聯盟合約。

廣運集團表示，金運科技過去專注於電子代工服務領域，亦曾為蘋果MFi認證合格生產廠商。2025年3月，金運科技完成集團內部熱傳事業群的分割合併，積極布局資料中心水冷解決方案，並運用數位孿生平台，進行先進的AI資料中心（AIDC）設計模擬。

金運科技產品線涵蓋各瓦數的機架CDU、分歧管與GB300/B200水冷頭解決方案，且產品已全面進入量產階段，陸續出貨至日本、美國、墨西哥，同時於歐洲、東南亞等多個資料中心進行設計驗證。

至於嘉實多熱管理事業部，則專注於為資料中心與能源儲存系統提供創新冷卻技術，於全球設有4座技術中心，針對AI、機器學習（ML）與雲端運算等領域持續研發先進液冷解決方案，像是直接晶片冷卻液PG25，致力於資料中心液冷基礎設施的最佳化管理。嘉實多隸屬於英國石油集團（BP），已超過125年的卓越歷史，成為全球高性能潤滑油與冷卻液市場的領導品牌。

此次雙方策略聯盟，將以金運科技在水冷CDU及資料中心整合解決方案的領先優勢，結合嘉實多於冷卻液技術的深厚實力，共同於亞太地區推動AIDC水冷基礎建設，並預計將於2025年第3季正式推出首波聯合解決方案，領先驅動下一波AI資料中心基礎設施革新。

金運科技執行長謝明凱表示，「我們很高興與嘉實多攜手合作，結合雙方優勢，為未來資料中心水冷發展提供更完整且高效的解決方案，也為亞太市場的快速成長帶來巨大機遇。」

嘉實多熱管理事業部全球負責人黃建棠也指出，「金運科技在資料中心液冷領域的專業與經驗，結合嘉實多卓越的冷卻液技術，將為市場帶來前所未有的一站式解決方案，一起共築全球液冷生態圈。」

雙方將以亞太市場為起點，未來逐步擴展至全球市場，攜手為AI、雲端與大型運算時代的資料中心建設注入新動能。

液冷散熱成為資料中心新寵。（路透）
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