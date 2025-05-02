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雙北市府提供地震災損 中工要開記者會說明了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

新北捷運環狀線地震災損，受去年403地震影響，9跨鋼箱梁位移，雙北市政府對中工（2515）提告求償19.27億元，中工將於2日晚間赴證交所說明。

新北市捷運環狀線在去年4月3日大地震造成鋼箱梁位移，發生軌道位移變形、伸縮縫損害、隔音牆變形等現象，停駛六個月修復，不過今年1月初新北市政府公布鑑定報告，第三方鑑定報告認定受損原因是廠商中華工程疏失，未按圖施工，與台北市政府共同求償19.27億元。

地震 捷運環狀線

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