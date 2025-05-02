新台幣匯率狂飆 陸行之預測分析師要開始做一事

台北外匯市場新台幣兌美元2日收31.064元，飆升9.53角，史詩級升幅嚇壞出口商、投資人。前知名外資分析師陸行之有感而發，在最新貼文中，從台積電（2330）現金股息該不該課所得稅，談到新台幣匯率對科技業影響，指出如果美元持續走弱、新台幣匯率愈來愈強勢，將促使台積電發放更多股息。

因應新台幣匯率走強，陸行之表示，下周開始，分析師可能就要來算，台幣升值到30-31元，對台積電及台灣半導體、科技行業營收、獲利的影響。

近期新台幣匯率狂飆，外界揣測是否是政府單位因應美國要求，雖中央銀行1日發文澄清，但似乎未對新台幣2日走勢產生影響。新台幣匯率升值對台灣電子業有如雙面刃，新台幣升值時，電子業出口競爭力恐受影響，因以美元計價的產品價格相對提高，可能導致海外客戶轉向其他成本較低的供應商，另一方面，出口廠商收入主要為美元時，若新台幣升值時，恐怕出現匯損，影響獲利表現。

另一方面，升值也可能帶來正面影響，例如降低進口成本，若電子業的原材料與設備仰賴進口，當新台幣升值時，企業可以用較少的台幣購買進口商品，降低生產成本，提升毛利率。

以下為陸行之在臉書全文：

做為股東，實際拿股利交稅算合理，只是每季度拿4-5元股利，為何當天股價要調整變低4-5元，既然股價已經調整，表示是扣股東自己的股票市場市值的錢來變成現金提出來，有點像cash out，不是獲利，這樣就不該有股利所得稅，誰規定股價一定會填息，沒有填息，股利所得稅是不是應該要退回來（所以我認為除息不應該調整股價，如果調整，就不應該課稅）。這個可以解釋一下每個季度台積電除息前股價都有些賣壓修正，因為有些股東根本不想參加配息。

有些粉絲回饋，台積電應該學波克夏保留現金不要發股利，但這點我有不同的看法。台積電未來營運該用的現金已經在手上了（公司營運獲利所得及被折舊扣掉的現金流入)，除此以外多出來的現金就應該發給股東，而不是去賺4%的利息錢。波克夏是投資公司，投資好的公司可以有超過10%的獲利，龐大現金對波克夏而言是投資的工具本金，除了資本開支之外的現金對台積電而言是多餘的，台積電不懂如何投資，現金越多，只會讓財務部每天想著營運部門很厲害，能有ROE >30%，財務部是不是也靠投資來貢獻一些，但我看到的是公司買了超過3000億的各種美元政府公債，公司債，及金融資產，而且每隔幾年還來個各種金融資產減損，還有手上有2兆等值台幣現金賺4%利息，這肯定大部分也是美元資產，最近美元兌換台幣從今年的高點33升到今天的31，差了6%，美元債券加美元等值現金如果真有2兆台幣，貶了6%，不是就要認列近120億台幣了嗎，把4%利息錢全部虧光？

我想下周開始，分析師可能就要來算，台幣升值到30-31，對台積電及台灣半導體/科技行業營收/獲利的影響，還有對其持有龐大美元資產的影響，我記得以前我們做分析師的時候，老是要算台幣升值1%，對營收，資本開支，對毛利率，對美元資產，EPS 的影響，台灣是以外貿為主導的行業，沒有一個跑的掉，到時候可能會有些低毛利率持有大量美元現金的公司（比台積電還嚴重) 突然爆雷，由盈餘轉虧損，投資人就會開始大力批評這些公司為何持有這麼多美元資產/現金，精彩的可能要來了，如果川爺繼續搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，哈哈。