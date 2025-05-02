快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

星空聯盟25家成員航空合奏「卓越節奏」 力推無縫旅程

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
星空聯盟全新品牌宣傳活動上線。圖／長榮航空提供
星空聯盟全新品牌宣傳活動上線。圖／長榮航空提供

全球最大的航空聯盟-星空聯盟(Star Alliance)，推出了全新品牌宣傳活動「卓越節奏(Rhythm of Excellence)」，其形象影片中展現了25家成員航空公司之間齊心協力的合作默契，致力於優化購票訂位平台，讓旅客能簡單完成多航段的航班行程安排，從機場報到、行李託運、貴賓室到會員酬賓計劃，讓搭機體驗變得更加順暢和輕鬆自在。

星空聯盟在過去27年來，一直是個享譽全球的品牌，默默地扮演成員航空公司間提供輕鬆便捷的聯航服務重要推手，這次的品牌宣傳活動更是展現了合作的脈動，以及凝聚所有成員航空公司為目標的概念。

星空聯盟策略部副總裁Renato Ramos表示此次的品牌宣傳活動展現了星空聯盟做為無縫聯航旅程推動者的核心角色和目標，旅客通常是與我們的成員航空公司直接互動，也正是透過大家齊心協力，我們推動的各項方針才得以實現，從機場報到、行李託運到貴賓室和會員酬賓計劃，這種共同構建的節奏，真正定義了星空聯盟的體驗。

此次宣傳活動的主打影片，是以爵士樂風格的原創配樂為背景，生動地展現了星空聯盟的綿密航網及旅程，從訂位、機場、轉機到會員酬賓計劃，每個場景都在旅客旅行的關鍵時刻流暢呈現。「卓越節奏」分別在東京成田國際機場和新加坡樟宜機場拍攝，由星空聯盟的創意合作夥伴The Secret Little Agency（TSLA）負責構思，目標是將聯盟的宗旨轉化為精彩影像，透過全新品牌宣傳活動的形象影片，象徵星空聯盟25家成員航空公司，做為一個團體彼此間的無縫合作，以呈現最完美的樂章。

品牌 樟宜機場 航空公司

延伸閱讀

日本國產SAF商用 關西機場首度供應班機減碳

大連→貴陽飛15小時 經歷6機場三次備降 山東航空為何不賠

港最低時薪上調至5.4美元 李家超讚打工仔女是重要基石

復甦慢又遇關稅戰 陸3大航空Q1虧166億

相關新聞

你不及格嗎？勞工平均財富淨值出爐 13%資產逾百萬元

「五一勞動節」剛過，勞工能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？身心是否平衡？自認「幸福感」又有多高？yes123求職...

有你嗎？北市4區超夯社宅中籤率僅7.5% 今晚10點線上查

北市興隆社會住宅A區、樟新水岸社會住宅、經貿社會住宅，以及六張犁社會住宅1、2區的抽籤作業，已於2日下午3點半順利完成。...

再度與GARMIN合作 星宇航空擔任官方航空夥伴

星宇航空（2646）再度與GARMIN合作，連續兩年成為GARMIN RUN亞洲系列賽官方航空合作夥伴，全力應援跑者「F...

廣運旗下金運與嘉實多締約結盟 合攻AI資料中心液冷解決方案

廣運集團旗下金運科技宣布，與英國石油 (BP) 旗下嘉實多（Castrol）熱管理事業部達成策略聯盟，雙方將攜手於亞太市...

新台幣匯率狂飆 陸行之預測分析師要開始做一事

台北外匯市場新台幣兌美元2日收31.064元，飆升9.53角，史詩級升幅嚇壞出口商、投資人。前知名外資分析師陸行之有感而...

限貸令重擊全台房市！唯獨這縣市「逆風翻盤」價量雙漲

政府打炒房，影響擴及非都會區，根據金融聯徵中心統計，2024年第四季七都以外不含離島的11個縣市中，有10縣市房貸核准件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。