限貸令重擊全台房市！唯獨這縣市「逆風翻盤」價量雙漲

政府打炒房，影響擴及非都會區，根據金融聯徵中心統計，2024年第四季七都以外不含離島的11個縣市中，有10縣市房貸核准件數季減，尤以屏東與宜蘭跌幅最劇；僅南投縣逆勢成長，成全台唯一價量齊揚縣市。

聯徵中心數據顯示，屏東縣2024年第四季核貸件數季減451件，減幅超過四成，居全台之冠；宜蘭與基隆分別減少354件與177件，其他如彰化、雲林、苗栗、嘉義市等地也同步減少逾百件；僅南投縣逆勢季增131件，平均鑑估房價季增26萬元，顯示買氣仍強。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年8月起限貸令擴大實施，針對第二戶購屋者貸款成數降至五成，重創投資與多屋族信心，轉向觀望或改以現金購屋，使核貸量明顯下滑。

張旭嵐指出，屏東與宜蘭近年因高鐵延伸話題吸引大量投資，核貸量在2024年前三季皆創高，但因建設利多尚未實質兌現，加上高基期效應，第四季反轉修正幅度特別明顯。

反觀南投縣，因中科外溢效應帶動，加上新案交屋挹注，核貸量與房價雙雙攀升。台灣房屋趨勢中心經理李家妮說，草屯鎮因新案密集推動，平均成交單價達21.7萬元，不僅超越縣治南投市，甚至高於鄰近的台中霧峰區。

張旭嵐表示，今年房市仍受信用管制與股市波動影響，整體買氣趨於保守，預期上半年核貸量將由自住需求撐盤，部分熱區則可望靠短期交屋動能支撐表現。