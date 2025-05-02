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獲長榮航空肯定 台驊物流奪「績優合作夥伴貢獻獎」銀牌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台驊獲長榮航績優合作夥伴貢獻獎。（台驊提供）
台驊獲長榮航績優合作夥伴貢獻獎。（台驊提供）

對應充滿挑戰與變動的國際物流市場，台驊控股（2636）集團旗下子公司─台驊國際物流公司獲得長榮航（2618）肯定，獲2024年度「績優合作夥伴貢獻獎」銀牌，顯示台驊與長榮航空雙方的緊密合作，攜手共築韌性供應鏈的深厚信任與合作基礎。

台驊公司表示，台驊物流深耕於綜合物流服務領域，致力於為客戶提供高效、準確、具彈性的運籌解決方案。在過去一年，面對市場需求快速變動與全球航班供給不確定的環境下，仍堅持不斷提升營運效率與服務品質，持續贏得客戶的信賴與支持。在航空貨運業務上表現穩健、成果亮眼，成為長榮航空關鍵策略夥伴之一。此次銀牌獎項的頒發，正是對團隊長期深耕、精準執行與堅持品質的高度肯定。

台驊物流強調，長榮航空不只是運輸夥伴，更是並肩前行、共築未來的同行者。這份銀牌，是對過去努力的肯定，更是對未來共創的期許。展望未來，台驊物流將以本次肯定為新起點，深化供應鏈整合服務、擴展智慧運籌布局，並攜手產業夥伴，共同打造更具韌性與價值的國際物流新藍圖。

台驊 布局 長榮航空

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