蟬聯3年！台泥獲公司治理評鑑前5% 建材業唯一上榜企業

台泥（1101）2日宣布，證券交易所公布第11屆「公司治理評鑑」結果，上市公司共976家，其中僅49家入列前5%，比率不到5%。台泥今年三度蟬聯前5%最高等級，並為建材業唯一獲選企業。

本次評鑑中，台泥尤其在「推動永續發展」構面獲得滿分肯定，充分體現公司將永續理念深度融入營運策略的決心與成果。

台泥表示，這項滿分肯定，源自於台泥在多個關鍵領域的積極實踐，包括持續推動建材本業的低碳製程與技術創新；大力投入太陽能、風力、地熱及海洋溫差等綠色新能源的開發與應用；透過自主研發的儲能等關鍵技術協助電網穩定，持續貢獻台灣社會轉型能源，建構更具韌性的電力供應系統；以及有效實踐資源循環，將產業及都市廢棄物轉化為替代燃料或原料，落實資源有效利用。這些努力全面展現台泥在環境保護及社會永續發展上的多元貢獻。

其餘三大構面-「強化董事會結構與運作」、「維護股東權益及平等對待股東」、「提升資訊透明度」亦皆表現優異，此外今年新增包含揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策、制訂與營運目標連結智慧財產管理計畫等五項指標台泥全數獲得分數。展現治理成熟與制度韌性。

台泥表示，良好的公司治理是永續轉型的基礎，也是企業信任的核心。未來將持續強化董事會多元性、提升永續資訊揭露品質，並深化全球跨水泥與綠能事業據點的治理實踐，致力成為具透明度與責任感的國際企業。

2024年，台泥在經營與永續領域同步取得關鍵突破，成功擴大併購葡萄牙 Cimpor 與土耳其 OYAK Cement，布局低碳水泥市場，並推升全年合併營收首次突破1,500億元；同時於非洲打造全球首座「無窯、創新低碳製程」水泥廠，落實產業脫碳的創新實踐。在全球最具公信力的《道瓊永續指數（DJSI）》評比中，台泥更榮獲全球建材業第二名，為亞洲表現最佳企業之一，亦是國際資本市場對台泥永續實力的高度肯定。