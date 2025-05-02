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新光三越母親節檔期買氣熱 金飾成長五成、餐廳訂位八成滿

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越母親節檔期買氣熱，金飾成長五成、餐廳訂位八成滿 。新光三越/提供
新光三越母親節檔期買氣熱，金飾成長五成、餐廳訂位八成滿 。新光三越/提供

母親節即將在下周日登場，新光三越表示，全台送禮熱潮攀升並持續發燒，帶動首周業績成長兩成。新光三越觀察到今年送禮聚焦在「保值、保健、質感」三大趨勢，另外，「儀式感經濟」成為過節基本盤，特別是母親節禮品屬於剛性需求，而熱門餐廳訂位已達八成以上。

新光三越觀察，穩坐冠軍的是兼具日常佩戴與保值雙重價值的「黃金飾品」，JustGold鎮金店、點晴品等品牌業績皆飆升超過五成；反映健康趨勢的「保健食品」，以即食燕窩、綜合維他命最受歡迎，老行家、華齊堂等品牌同樣有超過五成的大幅成長；「美型小家電」與「Apple系列商品」亦成送禮新寵，帶動相關業績成長超過六成；新版iPad Air、Macbook Air熱銷超過300台，帶動3C周邊業績成長逾六成。

此外，受到全民出遊與夏季換季需求雙重推動，「女性/休閒服飾」國際設計師服飾領軍，攜手FILA、PUMA芭蕾風運動鞋等熱潮，帶動整體買氣提升超過一成。

母親節餐廳訂位方面，新光三越指出，目前全台熱門餐廳訂席已達八成以上，包含：橘色涮涮屋、欣葉台菜/日式、初魚鐵板燒、黑武士麻辣火鍋、潮品集、夜上海、永心鳳茶、饗食天堂等熱門餐廳訂位已近滿。

另外，新光三越表示，母親節蛋糕訂購量亦成長三成，以Häagen-Dazs玫瑰心語、稍甜提拉米蘇千層等最受青睞。

新光三越 母親節

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