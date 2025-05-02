培育二代接班力 商研院：台灣需有持續影響世界經濟實力

面對世代交替、產業轉型與國際關稅戰引發世界貿易市場秩序重整的諸多不確定性挑戰，商研院2日舉行第十二期「基業長青創二代經營實學班」始業式，正式啟動嶄新一期企業二代接班人才的培育計畫。

商研院董事長許添財強調，人才在組織歷史關鍵性興革與發展的重要性，尤其領導人才更是無可取代的決定性力量。商研院作為國家級智庫，特別重視的是，如何幫國家社會培養企業菁英與開創新世代的領導人才。

許添財還提到，台灣經濟缺乏天然與人力資源，也無足夠自主發展的市場規模，全賴持續領先國際的產業競爭力，方能生存發展。然而，時代環境已無法讓第二代接班人模仿或複製前人，甚至先進國家的成功模式與經驗，需新的一代自我超越與創新。

許添財進一步解釋說，領導人才永遠會自我擘劃一個崇高偉大的願景，而且與時俱進、適時調適，即使再艱難困厄也永遠不能放棄。更重要的是，願景的生成永遠是與心中大愛的善念與神聖的使命感相結合的。

許添財並勉勵學員們，當前台灣國家民主自由前途與企業經營永續發展同繫一命，共同面臨百年盛衰存亡關鍵的挑戰。身擔中小企業家族事業的接班重責大任，不僅需要具有一般創新與轉型的經營能力，更需自我定位與自律，施展自己的領導力讓接班計畫，除了穩健傳承，並能發揚企業核心價值，共同營造台灣持續參與並影響世界經濟的永恆實力。

商研院指出，「基業長青創二代經營實學班」本期循例限定約20位，來自北中南的企業主與第二代經營者，包含製造業8人、服務業12人與農業2人。參與企業包括桃禧航空城大飯店、益宏國際、金嗓電腦科技、志邦企業、鴻心、程曦資訊整合、四海食品、育遠顧問、東元資融、元隆汽車、乃興企業、文賀實業、撼衛生醫、Elvance Capital Management、萬圃農業生產合作社、旻冠、星芝群、睿泰建設、富裕盟、益松居護醫療、嵐多利鋁業等，展現出企業對接班計畫與領導力養成的高度重視。

今日上午商研院董事長許添財、院長王建彬特別向所有學員們發表勉勵致詞。緊接著登場的是由成真咖啡王國雄董事長講授《品牌永續經營》，深入分享了創業過程中的關鍵策略，並探討了企業經營哲學、品牌營造及如何平衡利己與利他。他的經歷為學員提供了品牌經營與企業發展的寶貴啟示。下午則由PIC教練張鎮及佶鑫琺瑯股份有限公司企業教練王虹貽共同主講《看懂人心，掌握關鍵，人才力管理》深度解析如何掌握人才管理的關鍵，提升企業競爭力。另外，現場亦有歷屆優秀學長姐進行精彩分享。

商研院指出，本期為企業量身打造一系列課程，豐富內容涵蓋組織管理、成長策略、行銷布局、經營決策及高端人脈網絡等核心領域，內容包含：「企業二代接班之挑戰與因應」、「看懂人心，掌握關鍵，人才力管理」、「MUJI式品牌戰略」、「翻轉品牌x精準行銷」、「禮儀商數—外交儀節」、「零售業的未來」、「營運策略與創新思維」、「品牌永續經營」、「零售4.0」、「AI應用與數位轉型在餐飲業」，以及2場企業參訪課程，包含前往新竹物流見學觀摩，與躾學武道館進行「劍道體驗課程」，協助二代掌握領袖格局，成功達成接班任務。

商研院院長王建彬則表示，「基業長青創二代經營實學班」以「高階領導」為核心主軸，透過「做中學」的實戰導向教學，自開辦以來，已成功協助超過220位來自北、中、南部各行各業的第二代經營者，深化管理實務、強化決策能力，成為支撐台灣企業穩定發展的重要力量。期許學員們善用這段寶貴的學習旅程，精進個人領導力，為企業注入創新動能，傳承核心精神，共創企業永續的新篇章。