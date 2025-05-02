博而美攜手訊聯細胞智藥 進軍醫美、牙科上萬家院所

醫材代理大廠博而美國際與訊聯細胞智藥（7808）雙強聯手，博而美將獨家代理訊聯細胞智藥ANiKINE外泌體系列產品，搶進全台上萬家醫美與牙科診所通路。博而美過去深耕醫美與牙科市場，此次看準外泌體在全球再生醫學應用的成長潛力，攜手訊聯細胞智藥，盼以雙方優勢擴大產品市佔，加速外泌體技術臨床與商業化落地。

隨著外泌體應用在醫美領域快速成長，市場產品品質參差不齊，產品合規性與安全性成為醫療院所採購關鍵。訊聯細胞智藥開發的外泌體原料ANiKINE已納入台灣衛福部食藥署「化粧品產品登錄平台」系統資料庫，並取得國際化妝品原料命名（INCI）認證，具備符合法規的製備基礎

博而美引進的醫療設備涵蓋醫美、牙科、影像血管與大外科，透過設備銷售與原廠認證的專業維護服務，協助院所建構安全的醫療環境。此次攜手訊聯細胞智藥，合作外泌體ANiKINE相關醫療應用與市場的布局，不僅導入全台上萬家醫療通路，並擴大外泌體應用於醫學美容與牙科修復領域。

ANiKINE系列產品中的「再生護理」、「再生肌潤修護」，可搭配光電雷射術後使用，也能當作居家醫美等級保養品。此外，「再生森髮」產品則主打滿足「無痛美肌養髮」的高度需求。