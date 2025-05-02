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安捷航空新機曝光 P2012抵台投入營運行列

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
安捷航空第三度引進義大利飛機製造商Tecnam生產的P2012航空器。（照片來源：Tony Yueh）
安捷航空第三度引進義大利飛機製造商Tecnam生產的P2012航空器。（照片來源：Tony Yueh）

安捷航空第3架P2012型飛機2日飛抵台灣，準備投入營運行列。安捷航空董事長高健祐表示，預期國內民間及公部門對飛航服務的需求持續增加，此次增購將提升運能、調度彈性，並擴大服務層面範圍。

安捷航空表示，本次新機塗裝別具巧思，未延用企業識別色，改披低調沉穩的神祕灰。安捷航空指出，這項設計不僅降低養護成本，也強化飛機針對不同客戶執行多元任務時的彈性。目前機身編號I-RAIB的全新飛機，自義大利起飛，經希臘、科威特、印度及泰國等多國機場轉降，2日晨從高雄小港機場入關，下午飛抵台東航空站，待完成國籍登記及適航檢查等作業，便會以正式機身編號B-86003投入營運。

安捷航空第三度引進義大利飛機製造商Tecnam生產的P2012航空器，主要著眼於航機在安全性、靈活性及操作性的優異表現，是目前全球最新款特殊任務平臺（SMP）載具，配有先進的G1000 NXi航電系統，是極少數具備合成視覺技術（SVT）、氣象雷達及短場起降能力的普通航空機種，飛行安全更有保障。此外，該款飛機可用於多重用途，包括客貨兩用、醫療後送、高空跳傘，更能配合特殊任務需求，擴充加裝多項設備。

安捷曾以P2012執行全國首次高空跳傘活動，並與台東、屏東縣政府合作，推動空中遊覽，宣傳地方觀光特色；醫療方面，在金門派駐1架P2012醫療專機，另備有1架同款備用醫療機，希望提供更完善的緊急救援網絡，保障離島民眾緊急就醫權益。

目前安捷航空共有12架航空器，其中DA系列教練機有9架，用於飛航訓練；P2012現有3架，另有選擇權4架，目前投入於公部門服務及觀光用途。另外，今年第3季會引進空中巴士H145 D3型直升機，可望成為國內第二家同時擁有定翼機及旋翼機的普通航空業者，安捷航空期盼配置多元機種，更大程度滿足公私部門對飛航服務的多樣化需求。

P20 安捷航空 小港機場 義大利

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