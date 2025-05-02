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房市講多講空都有人罵 李同榮真心告白：為這些人難過

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房市趨勢專家李同榮經常發表房市看法，認同有之，罵的人也不少。他2日在臉書以「一位房市評論者的真心話」回應表示，他為官員們難過，也為那些抱怨現實的人難過。

李同榮表示，十多年來，每當他談論房市多頭氣盛時，就被年輕人質疑是投資客。

而每當他談論房市由多轉空時，則惹來有些投資客與建商的不悅，這些人常常忘了政府拚命打房時，誰在替他們發聲，誰勇於批判錯誤政策帶來扭曲市場的後果。

他表示，對賣方而言，許多人無法了解市場的機制與景氣循環，當市場轉弱，賣方不願面對現實降價，只會令成交量越萎縮，價格下挫幅度反而將會更深，只有適時降價才會激發觀望買盤進場。

對買方而言，當他每次受訪講「首購自住」不要觀望猶疑，應積極擇優進場時，有一種人真的聽進去了也買了，房子也增值了，但也有一種人會留言吐糟，罵他是投資客，是建商，又在炒作，聽了其實很難過。

「老實說，我跟這些人一様，不喜歡炒作，我不是投資客，也不是建商，是個已屆退休年齡的過來人，我只希望市場穩定交易活絡，讓年輕人能租得起、也買得起」。

李同榮表示，每當批評政府政策，內心其實相當難過，因為所預見的後果都成為事實，16年來房產政策都圍繞在打房思惟，根本不知核心問題所在，「我為官員們難過，也為那些抱怨現實的人難過」。

他表示，年輕人只有充實自己、壯大自己，才有能力買房，「我們也是在社會上努力十幾年才有能力買房，怨天尤人不如怨己不如人，否則，就註定永遠是無殼蝸牛」。

李同榮強調，他對房市所做的預測秉持專業、依據數據分析與經驗判定，加上實務前線一步一腳印的探訪，沒有炒作，只有真實呈現，而時間往往能夠證實，過程「若有得罪，敬請見諒」。

建商 房市

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