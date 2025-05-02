2024年第4季房價所得比10.76倍微降 北市購屋仍需不吃不喝近17年

內政部2日公布2024年第4季全國房價所得比為10.76倍，雖較上一季微幅下降0.06倍，但仍維持在歷史高點區間，顯示購屋壓力依然沉重。六都之中，購屋痛苦指數最高的仍是台北市，達16.43倍，代表家庭必須不吃不喝，平均要花超過16年才能買房。

所謂房價所得比，又被稱為「購屋痛苦指數」，是衡量家庭購屋難易程度的重要指標，代表一般家庭不吃不喝需花多少年才能買得起一戶中位數價格的住宅。指標越高，代表民眾購屋門檻越高、負擔越重，此次公布的數據指出，全國平均達10.76倍，也就是說，一個家庭即使每年不留生活費，仍要超過10年才能買下標準住宅。

六都中購屋痛苦指數最高的是台北市，達16.43倍，意即當地家庭若不吃不喝，平均要花超過16年才能買房；新北市及台中市也分別達14.08倍與12.98倍，同樣遠高於全國平均。相對而言，桃園市（9.22倍）、高雄市（10.55倍）及台南市（10.40倍）則略低，但仍顯示民眾在南部城市購屋亦不輕鬆。

即使中央銀行自2024年第3季起推動信用貸款管制措施，壓抑房市熱度，讓價格漲勢收斂，並帶動房貸負擔率略微下滑，但房價所得比仍居高不下，顯示房價整體水平仍高，且家庭所得成長速度難以追趕房價漲幅。內政部表示，將持續配合金融監理政策與房市治理措施，關注購屋壓力指標的變化，並致力推動健全房市發展，讓年輕世代與一般家庭能在合理負擔範圍內實現購屋夢。