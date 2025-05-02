燦坤搶攻母親節商機！強打多元支付回饋與趨勢家電 衝刺第2季業績

隨著五月溫馨母親節檔期正式啟動，各大零售通路紛紛祭出優惠搶攻孝親商機。3C家電通路龍頭燦坤（2430）宣布，自即日起至5月15日盛大展開「苦盡甘來，您辛苦了」母親節促銷活動，不僅精選符合健康、智能、便捷生活趨勢的家電與3C產品，更整合多元支付工具與銀行資源，推出高額回饋方案，力圖在傳統零售旺季中刺激買氣，為第2季營運表現注入強勁動能。

燦坤此次母親節檔期聚焦多元支付回饋與異業合作綜效。除全館8折起，與iPASS一卡通獨家合作是亮點。活動期間用其APP支付滿3,999元送500元券（回饋12.5%），綁定聯邦卡最高回饋可達20%。此高誘因策略旨在觸及新客群、提升客單價與轉換率。

除了支付優惠外，燦坤亦與多家銀行合作，提供刷卡分期與高額回饋。持台新燦坤聯名卡消費，最高可享6%回饋；而指定銀行信用卡更提供最高達15,000元的刷卡金回饋。

此外，為刺激消費意願並增添節慶氛圍，活動期間消費滿5,200元即可參加抽獎，獎項包括市價達66,999元的石頭掃拖機器人及洗碗機等高單價家電；消費滿8,000元再加碼抽「天后演唱會門票」，切中特定客群的娛樂需求，有望帶動門市人流與買氣。

在商品策略方面，燦坤精準鎖定母親節送禮的熱門趨勢，主打「健康」、「美容」、「放鬆」及「家務減負」四大主題。健康科技方面，如【輝葉AI追夢椅】結合AI智能偵測與按摩功能，瞄準高階紓壓市場；【Oral-B電動牙刷】與【OMRON健康商品】則滿足日常保健需求，並透過滿額贈禮提升附加價值。美容家電部分，【Panasonic nanocare高滲透奈米水離子吹風機】持續強打其護髮科技，以優惠價搭配高價值贈品吸引目光。

家務減負類別更是此次促銷重點，多款智能清潔家電祭出深度折扣。例如【BOSCH洗碗機】、【LG A9X無線吸塵器】及【石頭掃拖機器人G20S ULTRA】皆提供顯著的價格誘因與獨家贈品。

考量空污議題，【Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機 BP04】亦納入優惠，並針對寵物飼主提供額外加碼，細分市場需求。廚房家電則有【Tefal調理機】與【SHARP水波爐】，滿足現代家庭對健康快速料理的需求。

面對即將到來的夏季電費與潛在水費調漲議題，燦坤也將節能家電列為推廣重點。購買【HITACHI】等品牌冷暖空調，除享優惠價與原廠活動外，燦坤獨家加碼抽Apple全系列產品，並有機會抽中百萬現金大獎。

針對洗衣機，【LG AI智控洗乾衣機】強調其省水節能特性，並提供高額即享券回饋。同時，【LG Styler蒸氣電子衣櫥】提供「30天體驗保證」，降低高單價新品的購買門檻。冰箱方面，配合政府節能補助政策，【Panasonic】、【HITACHI】等品牌機種提供特價再省補助的雙重優惠，並加贈實用禮品或延長保固，刺激汰換需求。

在數位娛樂與3C產品線，燦坤同樣規劃豐富優惠。大尺寸電視如【SAMSUNG 65型4K QLED智慧顯示器】以具競爭力的價格搶市，並搭配「好禮3選1」活動。行動K歌組合【J POWER SingPAD 樂唱機】則鎖定家庭娛樂市場。

Apple系列產品如iPhone 16、iPad 11代、MacBook Air M4等均有折扣，並提供Apple Watch加購優惠。Samsung平板、MSI AI筆電、ASUS桌機等也推出母親節限定方案與贈品，滿足不同數位升級需求。

燦坤強調，此次母親節檔期活動涵蓋實體門市與線上購物平台，線上通路更推出滿額現折及「夜深價更深」限時快閃優惠，實現全通路（Omnichannel）銷售策略。

燦坤將透過多元產品組合、深化的支付合作、高吸引力的促銷誘因，以及對市場趨勢的精準把握，積極搶攻母親節消費大餅，預期將對第2季營收及獲利帶來正面貢獻，後續銷售表現值得市場關注。