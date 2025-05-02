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政府打炒房、去年第4季非都會區10縣市核貸量全縮水 這縣市卻紅盤

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
政府打炒房，非都會區縣市第4季核貸量全縮水；據聯徵中心資料統計，六都、新竹縣市外11個縣市，2024年第4季新增房貸，除了南投縣外，其餘10縣市第4季核貸件數量全縮水；又以屏東市量減最多，季減451件、減幅逾四成。台灣房屋集團提供
政府打炒房，非都會區縣市第4季核貸量全縮水；據聯徵中心資料統計，六都、新竹縣市外11個縣市，2024年第4季新增房貸，除了南投縣外，其餘10縣市第4季核貸件數量全縮水；又以屏東市量減最多，季減451件、減幅逾四成。台灣房屋集團提供

政府打炒房，非都會區縣市第4季核貸量全縮水；據聯徵中心資料統計，六都、新竹縣市外11個縣市，2024年第4季新增房貸，除了南投縣外，其餘10縣市第4季核貸件數量全縮水；又以屏東市量減最多，季減451件、減幅逾四成。

其次為宜蘭縣及基隆市，分別季減354件及177件，顯見政府嚴控不動產放款，讓非都會區縣市第4季核貸量全縮水，又以投資族和多屋族首當其衝。

其他包括彰化縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市等縣市，核貸量同步季減百件以上，大幅縮水。

值得注意的是，11個縣市中，南投縣一枝獨秀，第4季核貸量逆勢成長，季增131件，平均鑑估房價季增26萬元，是唯一表現價量齊揚的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從去年8月開始，市場受限貸令管制，針對第二戶購屋貸款管制地區，從特定地區擴大至全台，貸款成數調降至5成，兩類購屋族首當其衝，投資族和多屋族被迫重新調整資金槓桿，改以現金買單或放緩進場腳步，讓整體核貸量表現擊出下墜球。

張旭嵐指出，季減最多的屏東縣及宜蘭縣，近年雙雙受惠高鐵延伸計畫的建設紅利，房市供需熱絡，屏東縣在2024年前三季連續創下破千筆核貸量，創史上高峰，宜蘭縣同樣在2024年第3季改寫史上最高969件核貸量新高。

張旭嵐分析，不過重大建設利多，兌現時程長，在政策壓力下價量面臨短期修正，因此和高基期量相較，去年第4季轉跌幅度相較其他縣市明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年中部受惠中科效應帶動，除了台中房市供需走揚，外擴效益讓擁有國三便利交通機能、距離台中都會區不遠的南投市與草屯鎮，亦成為建商推案熱點。

李家妮指出，新案交屋助攻下，南投縣2024年第2季核貸量衝上840件，創下史上新高，去年第4季雖受第七波信用管制，核貸量仍為史上次高達539件。

李家妮觀察各縣市平均鑑估房價，多數呈現量縮價跌，南投縣則因買氣有撐，平均鑑估房價呈向上成長，推案熱區的草屯鎮，因新案拉抬房價高漲，近一年平均每坪成交價約21.7萬元，已超越縣府所在的南投市，甚至比鄰近的台中市霧峰區還高。

張旭嵐指出，邁入2025年，市場持續受信用管制政策影響，接續4月關稅議題衝擊股市震盪，重挫市場信心，整體房市買氣表現保守，推估各縣市今年上半年整體核貸表現，轉由自住撐場、部分熱區可望仰賴短期交屋動能，整體量體表現推估走向盤整。

房價 房市

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