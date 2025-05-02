搶日韓與歐洲旅遊商機 台灣大推動優惠延長與新方案

日本今春盛大舉辦全球矚目的科技與文化盛事，吸引來自世界各地數百個國家參與，帶動出國旅遊熱潮，台灣大哥大針對日本、韓國及歐洲熱門旅遊地區，推出一系列原號漫遊與預付卡上網優惠，讓用戶在海外也能享有便捷、穩定且具彈性的通訊服務。日韓原號漫遊優惠，日本每日149元，韓國每日129元，加碼優惠延長至2025年6月30日。

台灣大也全新推出「歐洲計日型」原號漫遊方案，每日199元(原價299元，下殺67折)。以及三種「計量型」方案，分別為：3GB 499元、5GB 699元、10GB 999元。

除原號漫遊上網外，台灣大同步推出「日韓預付卡漫遊通」方案，支援eSIM即開即用、免換卡、適用所有用戶，特別適合臨時規劃的快閃行程。日韓預付卡每日上網吃到飽最低88元起，日本3日299元、5日479元、6日579元等多種選擇，平均每日最低97元起；韓國預付卡選擇則有5日445元、8日699元方案兩種，每日最低88元起。

搭配原號漫遊方案，即日起至2025年底，用戶申辦任一原號漫遊方案，可透過專屬連結預約 USPACE 旗下 UGO 機場接送服務，享 88 折優惠。或透過App一站式完成原號漫遊開通、旅平險及不便險申辦。