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佳士得永樂、雍正、乾隆3件青花瓷全數拍出！成交總價達6.5億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
拍賣官陳良玲為拍賣最高成交價拍品落槌。圖／佳士得提供
拍賣官陳良玲為拍賣最高成交價拍品落槌。圖／佳士得提供

佳士得香港2日宣布，「龍藍若化-重要私人珍藏官窯青花器」單一藏家專場拍賣，薈萃三件明朝永樂、清朝雍正及乾隆時期的御製青花瓷器典範，三件拍品全數成交，成交總價達1.62億港元（約新台幣6.53億元），落槌總額為低估價110%，創下佳士得全球歷來成交額最高的三大單一藏家瓷器專場拍賣。

佳士得指出，此次拍賣現場座無虛席，藏家興致高昂，競相追逐心儀珍品，其中拍賣最高成交價拍品為「明永樂 青花竹石芭蕉圖紋梅瓶」，成交價達7,812.5萬港元（約新台幣3.1億元），超逾低估價1.5倍有餘。

另，「清乾隆 青花五蝠九桃紋花口瓶 六字篆書款」成交價981.3萬港元（約新台幣3,959萬元），超逾高估價近2倍，「清雍正 青花九龍鬧海圖天球瓶 六字楷書橫款」成交價7,467.5萬港元（約新台幣3億元）。

資料來源／佳士得提供
資料來源／佳士得提供

佳士得 香港

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