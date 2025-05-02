開展餐飲集團 TGI FRIDAYS 台中崇德餐廳 5月5日起試營運

開展餐飲集團（7789）宣布，「TGI FRIDAYS星期五餐廳」台中崇德旗艦店將於5月5日晚餐時段試營運，5月6日開始為期3天推出炭烤豬肋排買一送一，現場還設置最新「報紙拍貼機」免費拍，和大台中消費者一起承襲英才餐廳的美好回憶、共創全新美味記憶。

西式餐飲領導品牌開展餐飲集團，剛於去年底登錄興櫃，旗下共有七大品牌，包括美式餐飲龍頭TGI FRIDAYS星期五餐廳、德州鮮切牛排Texas Roadhouse等，目前在台灣、上海及香港有30家分店，預計2025年總店數將達到36店。

開展去年合併營收20.1億元、年減4.8%；今年第1季合併營收5.11億元、年增5.4%。

全台最「資深」的TGI FRIDAYS英才餐廳，於4月20日閉幕後，台中立刻迎來最「新鮮」的崇德餐廳。崇德餐廳將於5月5日下午5點起試營運，延續TGI FRIDAYS成立以來「周一晚餐時段起」營業的傳統，也象徵接棒充滿回憶的英才餐廳，不間斷地為台中地區消費者提供經典美式料理與歡樂熱情的服務。

TGI FRIDAYS崇德餐廳占地150坪、將近200個座位，用餐空間寬敞舒適。開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示，崇德商圈是台中新興崛起的餐飲一級戰區，崇德餐廳試營運對今年將滿60周年、登台34年的TGI FRIDAYS來說極具意義。

邱泰翰強調，從英才到崇德，TGI FRIDAYS不變的是經典的美味、完善的服務。也期盼藉由新店面的擴展，接觸不同族群、帶來更臻完美的消費體驗，為台中美式餐飲注入新活力。

TGI FRIDAYS將「往更好的下一站前進」主題貫徹到底，繼英才餐廳打造校車打卡點外後，崇德餐廳也重現美式校園不可或缺的置物櫃造景，帶著消費者重回17歲回味青春。

不只如此，TGI FRIDAYS首度引入時下最受年輕族群歡迎的「報紙拍貼機」，獨家設計的復古版型讓人瞬間化身校園風雲人物。限時一周內用消費就可免費拍一張，快揪上親友一同體驗。

此外，為了讓更多新朋友、好朋友共同歡慶崇德餐廳營運，TGI FRIDAYS崇德餐廳5月6日起為期三天放大絕，祭出炭烤豬肋排買一送一活動，無須任何門檻，到店即享優惠，廣邀舊雨新知一起「耍大排」。

在英才餐廳閉幕活動期間，曾獲得限定紀念車票的消費者也別忘記，6月30日前憑券至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜三選一，可選擇香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳或英式炸魚薯條一份。