超商冰品大戰開打 氣溫每上升5度、冰品銷量雙位數成長

進入立夏節氣，台灣正式開啟高溫模式，冰品戰線也隨之升溫。根據超商銷售觀察，氣溫每上升5度，冰品銷量便呈雙位數成長，面對龐大夏季消暑商機，7-ELEVEN與全家便利商店紛紛端出自家獨家新品、異業聯名與霜淇淋主打，掀起一波超商冰品大戰。

台灣進入氣候極端化時代，高溫、酷暑天數年年攀升，體感經濟逐漸成為零售業營收新引擎。7-ELEVEN指出，氣溫每上升1度，冷飲銷售可望增加近一成，進一步反映在冰品與消暑商品的整體業績成長。而全家則透過霜淇淋帶動門市來客數與附加消費，成為提升整體營運效益的重要槓桿。

7-ELEVEN瞄準初夏換季商機，即日起至5月13日推出「冰品博覽會」，主打指定冰品第二件6折優惠，搶攻體感升溫後的消暑需求。此次活動集結百款商品，其中包括6款獨家話題新品，如「桂冠愛媛柑橘雪酪」、「丸永製果白熊冰棒」、「熊本沙瓦冰淇淋」等水果系、日系風味冰品，並首度引進韓國進口「冰草莓糖葫蘆」，主打急速冷凍技術保留口感層次與果香。

此外，7-ELEVEN進一步結合健康清爽與話題聯名概念，推出由成都楊桃冰、鼎王麻辣鍋與博仁堂等名店監製的清涼飲品，包括「成都楊桃汁」、「鼎王烏梅汁」及「仙楂洛梅飲」等，吸引年輕族群嘗鮮。同時，自5月2日至5月5日，包含雪淋霜、酷聖霜與思樂冰等系列同步祭出立夏優惠，全品項第二件僅10元，用價格刺激買氣、拉抬客單。

全家則祭出自家明星品項Fami!ce霜淇淋迎戰夏季冰品潮，根據銷售數據，霜淇淋銷量在夏季可達秋冬的2至3倍，全家每月霜淇淋銷售量突破百萬支。此次夏季首發主打「蜂蜜柚橘霜淇淋」，攜手韓國最大炸雞品牌bb.q CHICKEN聯名，以韓國蜂蜜柚子茶為靈感，融合柚子、橘子果汁與龍眼蜜打造層次口感，鎖定餐後解膩與午後療癒市場。

全家觀察指出，夏季消費者傾向選擇茶飲、水果等清爽型冰品口味，因此Fami!ce系列持續以「聯名 × 口味升級 × 季節限定」三大策略打造話題，不僅抓住年輕客群口味偏好，也提高來客回購率。