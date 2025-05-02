快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

超商冰品大戰開打 氣溫每上升5度、冰品銷量雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN搶先販售韓國原裝進口冰草莓糖葫蘆。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN搶先販售韓國原裝進口冰草莓糖葫蘆。7-ELEVEN/提供

進入立夏節氣，台灣正式開啟高溫模式，冰品戰線也隨之升溫。根據超商銷售觀察，氣溫每上升5度，冰品銷量便呈雙位數成長，面對龐大夏季消暑商機，7-ELEVEN與全家便利商店紛紛端出自家獨家新品、異業聯名與霜淇淋主打，掀起一波超商冰品大戰。

台灣進入氣候極端化時代，高溫、酷暑天數年年攀升，體感經濟逐漸成為零售業營收新引擎。7-ELEVEN指出，氣溫每上升1度，冷飲銷售可望增加近一成，進一步反映在冰品與消暑商品的整體業績成長。而全家則透過霜淇淋帶動門市來客數與附加消費，成為提升整體營運效益的重要槓桿。

7-ELEVEN瞄準初夏換季商機，即日起至5月13日推出「冰品博覽會」，主打指定冰品第二件6折優惠，搶攻體感升溫後的消暑需求。此次活動集結百款商品，其中包括6款獨家話題新品，如「桂冠愛媛柑橘雪酪」、「丸永製果白熊冰棒」、「熊本沙瓦冰淇淋」等水果系、日系風味冰品，並首度引進韓國進口「冰草莓糖葫蘆」，主打急速冷凍技術保留口感層次與果香。

此外，7-ELEVEN進一步結合健康清爽與話題聯名概念，推出由成都楊桃冰、鼎王麻辣鍋與博仁堂等名店監製的清涼飲品，包括「成都楊桃汁」、「鼎王烏梅汁」及「仙楂洛梅飲」等，吸引年輕族群嘗鮮。同時，自5月2日至5月5日，包含雪淋霜、酷聖霜與思樂冰等系列同步祭出立夏優惠，全品項第二件僅10元，用價格刺激買氣、拉抬客單。

全家則祭出自家明星品項Fami!ce霜淇淋迎戰夏季冰品潮，根據銷售數據，霜淇淋銷量在夏季可達秋冬的2至3倍，全家每月霜淇淋銷售量突破百萬支。此次夏季首發主打「蜂蜜柚橘霜淇淋」，攜手韓國最大炸雞品牌bb.q CHICKEN聯名，以韓國蜂蜜柚子茶為靈感，融合柚子、橘子果汁與龍眼蜜打造層次口感，鎖定餐後解膩與午後療癒市場。

全家觀察指出，夏季消費者傾向選擇茶飲、水果等清爽型冰品口味，因此Fami!ce系列持續以「聯名 × 口味升級 × 季節限定」三大策略打造話題，不僅抓住年輕客群口味偏好，也提高來客回購率。

全家便利商店 冰品

延伸閱讀

全家5月霜淇淋搶先曝光！攜手bbq.CHICKEN推「蜜柚橘霜淇淋」口味引熱議

傘和窗簾恐讓你成獵物！日不動產社長提醒獨居女：買冰別提小塑膠袋

冰品最新優惠！ 全家抹茶霜淇淋、COLD STONE提拉米蘇冰淇淋「買一送一」　Cremia「北海道哈密瓜霜淇淋」限時回歸

涮乃葉「不限時吃到飽」！狂吃5小時 吃爆「嚴選時蔬、特製咖哩、霜淇淋」自助吧 這2間「新鮮壽司+現烤鬆餅」加碼任你吃

相關新聞

你不及格嗎？勞工平均財富淨值出爐 13%資產逾百萬元

「五一勞動節」剛過，勞工能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？身心是否平衡？自認「幸福感」又有多高？yes123求職...

淡水建案宣稱含劇院、卡丁車是假的！公平會開鍘300萬

新北市淡水區「海上皇宮」建案，日前在其臉書粉絲專頁上刊載廣告，宣稱擁有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區...

長榮航推BizFam 一站式管理差旅

長榮航空推出BizFam全球企業差旅回饋計畫，透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況...

台灣高鐵 蟬聯公司治理前5%

臺灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評...

機車4月銷量騎向下坡段 年減13% 消費者觀望心態濃

全球經濟不穩定，台灣機車市場受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%，較去年同期衰退13.02%...

電動機車補助 快來了

電動機車補助報佳音，全台補助規劃已經全數出爐，業內指出，補助對電動機車而言影響至大，因此，補助辦法底定，將推升國內電動機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。