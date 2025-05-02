一季大增5千戶！全台二手屋待售量衝破10萬戶

馨傳不動產執行長何世昌表示，根據樂居Pro專業版資料庫統計，今年以來，全台二手屋待售存量持續堆疊走高，4月已來到10萬1,492 戶。

他表示，今年第一季全台二手屋待售存量累計增加5,252戶，較去年底增加約 5.5％。由於今年 4月全球總體經濟與股市歷經極大衝擊，預料會有稍多屋主信心脆弱而賣房，4月待售存量應會維持上升趨勢不變。

雖然賣壓持續成長，但對買家來說，賣壓增加的速度仍比想像中還要更慢，以致於房價修正幅度並不顯著。若與上一波賣壓高峰相峰、2023年7月相比，則目前待售存量仍比當時少3,093戶。

何世昌表示，原本3月房市已回暖，但4月初就急轉直下，中古屋、預售屋都不好，持續回溫夢碎，有種回到去年第四季的感覺。冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。

在中古屋方面，根據六都地政局統計，4月六都買賣移轉棟數合計1萬6,876棟，月減7%，其中台中較3月大減21%，高雄、台北也減少一成以上，和去年相比，六都年減幅達26%。