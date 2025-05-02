亞泥：今年大陸市場「前低後高」 價格與需求出現反彈

水泥大廠亞泥（1102）近日公布今年最新股東會年報，針對2025年兩岸水泥市場景氣，亞泥指出，大陸市場去年雖然面臨挑戰，但2025年市場可望呈現「前低後高」走勢，價格與需求將出現階段性反彈。反觀台灣，今年整體營建景氣，將維持謹慎保守態勢。

亞泥在今年營業報告書中指出，公司緊密結合上、中、下游的營建市場，從採礦、熟料、水泥、預拌混凝土、預鑄、建材，以至於營建工程的垂直整合，提昇整體水泥事業價值；另跨足電力、鋼鐵、運輸等事業，藉由多角化經營，創造公司最佳價值。2024年非水泥事業及投資已占營業淨利的49.48%，顯示多元產業布局的整體營運績效卓著。

此外，亞泥長期秉持穩健經營策略，透過多元投資強化競爭力，特別是在全球市場布局方面，公司透過轉投資遠東新世紀（1402）、裕民航運（2606）與遠龍不銹鋼等企業，深化國際業務版圖。

針對今年海峽兩岸水泥業營運展望，亞泥指出，國內營建內需方面，2025年房市由於資金成本上升、銀行提高貸款利率，以及央行第七次選擇性信用管制後續效應發酵，同時市場對新青安房貸的質疑聲，都連帶影響銀行放款態度，預計交易結構將由2024年的價量齊揚，轉為量縮價盤整的市況，2025年不動產景氣將保守看待。

整體而言，台灣2025年營建景氣將延續公建需求增長、民建需求保守趨勢。另外，營建缺工及物料上漲等問題仍在，恐影響公共建設發包進度，故2025年的整體營建景氣，將維持謹慎保守態勢。

反觀中國大陸部分，2025年大陸官方政策將持續以擴大內需與科技創新為核心，預期全年經濟成長可維持在4.5%至5%區間，帶動水泥產業逐步回溫。雖2024年水泥價格與需求同步下滑，產業面臨挑戰，但2025年市場可望呈現「前低後高」走勢，價格與需求將出現階段性反彈。

亞泥認為，大陸水泥需求面受益於政策拉動，包括城市更新、城中村改造與地下管網建設等重大工程陸續啟動，資金逐步到位，市場規模具潛力；供給端則受「雙碳」與「雙控」政策推動，低效產能加速淘汰，產業集中度提升。

亞泥指出，大陸的大型龍頭水泥企業憑藉經營績效與科技創新領先優勢，扮演市場整合與穩定力量，並帶動產業升級；水泥產業也積極導入數位與綠色技術，朝智慧製造、綠色建材、減碳製程以及無人礦山邁進。隨著政策與技術雙輪驅動，大陸水泥產業將在整併與轉型中迎向新一輪發展契機。

針對亞泥推動ESG的作為，公司強調，亞泥是全世界第四家通過SBTi科學減量倡議目標審核的水泥公司（升溫不超過2℃情境），不但是我國水泥業界唯一每年實現SBTi承諾的企業，更於2024年超前達到2025年近程目標；亞泥今年將再向SBTi申請第二階段減碳目標設定，長期目標設定在2050年淨零排放。

亞泥推出多款低碳水泥產品，是全台第一家取得低碳水泥（卜特蘭石灰石水泥、墁砌水泥）產品碳足跡認證企業，碳足跡數據更是同業最低；並透過與子公司協作，構建完整的低碳價值產業鏈，促進水泥產業低碳轉型。在創新技術領域，亞泥積極投入碳捕捉再利用（CCU）技術研發，期望透過負碳技術，實現碳排放與廢棄物資源化的雙重減量，進一步提升整體環境效益。