來燦坤換家電 支付就用 iPASS MONEY APP

由經濟部主導的「2025住宅家電汰舊換新節能補助」計畫啟動，即日起至6月30日止，民眾至全台燦坤3C選購節能家電，不僅能享政府節能補助之外，也能為荷包省下開銷， 結帳時使用一卡通 iPASS MONEY APP，可享最高20%回饋。

一卡通表示，本次活動鼓勵民眾淘汰家中老舊家電，換上更具能源效率的新品。從源頭減少能源消耗，不僅能有效降低家庭用電量，減少碳排放，更能提升生活品質，享受更舒適、更節能的現代生活，為環境永續貢獻一份力量。

活動期間，消費者使用一卡通 iPASS MONEY APP 付款，單日累積消費金額3,999元，即可獲得面額250元優惠券兩張，優惠券於適用交易區間，每筆消費滿299元即可兌換1張。消費者亦可綁定聯邦銀行信用卡進行支付，加碼享首綁禮88元及8%消費回饋，每月最高可獲得200點「一卡通綠點」，總回饋率直逼20%，是家電升級與聰明消費的絕佳支付選擇。

一卡通iPASS MONEY APP 是全台使用人數最多的電子支付工具，擁有近690萬用戶。支付場景遍及交通搭乘、日常消費、生活繳費與社群轉帳等四大場景，並持續拓展至更多通路與場域，如大立百貨、大樂購物中心、101文具天堂、台灣大車隊等，提供用戶更便利的數位支付體驗。值得一提的是，透過一卡通 iPASS MONEY APP 支付，用戶還有機會獲得「一卡通綠點」，這不僅代表用戶響應減碳環保的心意，更具備豐富多元的應用價值，進行搭車、購買綠色商品、自備環保杯消費等，都可累積「一卡通綠點」，一卡通綠點1點相當於1元，可直接折抵交通與生活繳費交易，形成良性循環，實踐低碳永續生活方式，也讓回饋更加直接有感。

一卡通公司與燦坤3C此次合作，攜手推廣節能減碳與智慧支付。未來雙方將持續推出更多綠色商品與專屬優惠，鼓勵全民落實節能永續生活。更多活動詳情，請上【一卡通官方網站】查詢。