快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

來燦坤換家電 支付就用 iPASS MONEY APP

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

由經濟部主導的「2025住宅家電汰舊換新節能補助」計畫啟動，即日起至6月30日止，民眾至全台燦坤3C選購節能家電，不僅能享政府節能補助之外，也能為荷包省下開銷， 結帳時使用一卡通 iPASS MONEY APP，可享最高20%回饋。

一卡通表示，本次活動鼓勵民眾淘汰家中老舊家電，換上更具能源效率的新品。從源頭減少能源消耗，不僅能有效降低家庭用電量，減少碳排放，更能提升生活品質，享受更舒適、更節能的現代生活，為環境永續貢獻一份力量。

活動期間，消費者使用一卡通 iPASS MONEY APP 付款，單日累積消費金額3,999元，即可獲得面額250元優惠券兩張，優惠券於適用交易區間，每筆消費滿299元即可兌換1張。消費者亦可綁定聯邦銀行信用卡進行支付，加碼享首綁禮88元及8%消費回饋，每月最高可獲得200點「一卡通綠點」，總回饋率直逼20%，是家電升級與聰明消費的絕佳支付選擇。

一卡通iPASS MONEY APP 是全台使用人數最多的電子支付工具，擁有近690萬用戶。支付場景遍及交通搭乘、日常消費、生活繳費與社群轉帳等四大場景，並持續拓展至更多通路與場域，如大立百貨、大樂購物中心、101文具天堂、台灣大車隊等，提供用戶更便利的數位支付體驗。值得一提的是，透過一卡通 iPASS MONEY APP 支付，用戶還有機會獲得「一卡通綠點」，這不僅代表用戶響應減碳環保的心意，更具備豐富多元的應用價值，進行搭車、購買綠色商品、自備環保杯消費等，都可累積「一卡通綠點」，一卡通綠點1點相當於1元，可直接折抵交通與生活繳費交易，形成良性循環，實踐低碳永續生活方式，也讓回饋更加直接有感。

一卡通公司與燦坤3C此次合作，攜手推廣節能減碳與智慧支付。未來雙方將持續推出更多綠色商品與專屬優惠，鼓勵全民落實節能永續生活。更多活動詳情，請上【一卡通官方網站】查詢。

APP 一卡通 消費 燦坤

延伸閱讀

燦坤瞄準綠色家電業務

為星戰日暖身！黑武士發光一卡通、CASETiFY配件快收藏

中光電：節能產品出貨俏

劇場也要永續 兩廳院宣布大眾交通、電子票減碳雙計畫

相關新聞

你不及格嗎？勞工平均財富淨值出爐 13%資產逾百萬元

「五一勞動節」剛過，勞工能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？身心是否平衡？自認「幸福感」又有多高？yes123求職...

淡水建案宣稱含劇院、卡丁車是假的！公平會開鍘300萬

新北市淡水區「海上皇宮」建案，日前在其臉書粉絲專頁上刊載廣告，宣稱擁有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區...

長榮航推BizFam 一站式管理差旅

長榮航空推出BizFam全球企業差旅回饋計畫，透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況...

台灣高鐵 蟬聯公司治理前5%

臺灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評...

機車4月銷量騎向下坡段 年減13% 消費者觀望心態濃

全球經濟不穩定，台灣機車市場受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%，較去年同期衰退13.02%...

電動機車補助 快來了

電動機車補助報佳音，全台補助規劃已經全數出爐，業內指出，補助對電動機車而言影響至大，因此，補助辦法底定，將推升國內電動機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。