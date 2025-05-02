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南亞 SAYA 環保賽衣助陣 台北101公益垂直馬拉松開跑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南亞（1303）2日宣布，2025 中國信託・台北 101 公益垂直馬拉松將於5月3日開跑。今年，南亞塑膠再度參與公益盛事，連續第三年贊助賽事機能賽衣。旗下永續纖維品牌 SAYA提供約6,000件100% 回收再製的環保賽衣，結合減碳行動與極限挑戰，號召全民一起登高、做公益、挺永續。

南亞表示，今年賽衣結合永續與機能雙重理念，設計上採用雙層布面織法打造獨特六角蜂巢結構，賽衣內層六角形突起結構能有效減少流汗後布料貼身的不適感，提升跑者長時間穿著的舒適性。而其雙層結構設計，內層可迅速導汗至吸水力強的外層，將汗水快速蒸發、避免回流，達到吸濕排汗與保溫效果。這樣的設計也減少汗水蒸發時與皮膚接觸面積，進一步降低體溫流失，讓選手在極限挑戰中依然能有最佳的成績表現，為參賽者打造兼具舒適與性能之環保賽衣。

南亞 SAYA 每年回收約80億支寶特瓶，可減少17萬噸/年碳排放量，積極實踐減碳，並推出創新彈性纖維 Nyudex（TPEE），期望取代難以回收的 Spandex(OP)彈性纖維，推動纖維產品循環再生。面對日益重要的循環經濟議題，SAYA 更進一步規劃回收賽衣製程中的裁切邊料，未來再投入生產流程，避免廢布直接焚燒或掩埋，為永續發展提供具體解方。

南亞塑膠透過行動支持運動賽事與環保理念，除了支持馬拉松活動，SAYA 也將環保理念拓展至更大規模國際賽事，提供 2025雙北世界壯年運動會賽衣用布料，持續以環保創新材料與實際作為，推動紡織產業綠色轉型，邁向永續發展。

南亞 台北101 環保 馬拉松

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