培育創新人才 緯育培訓轉型與企業共創價值 迎戰 AI 大浪

面對AI技術席捲而來，如何善用AI與生成式AI技術進行轉型以免被AI浪潮淘汰，成為企業提升競爭力的一大課題。而在四月份人工智慧科技基金會的調查中，仍有接近七成台灣企業未能成功將AI應用在企業場景中，且有近五成台灣企業尚未建立明確的AI人才發展策略。

數位人才培訓平台領導品牌緯育TibaMe早在2015年即布局雲端學習服務，近年來面對AI趨勢帶來的轉型需求，持續深化各項專業AI培訓課程，與政府以及企業共同賦能數位人才。緯育副總經理陳鴻志指出，緯育以「需求導向」為核心策略，協助企業掌握新興技術趨勢，打造具備創新思維與實務應用能力的人才，讓培訓成效不僅止於學習，更能透過各項培訓模式，落實企業不同需求的場景應用，成為企業成長的動能。

在數位轉型的關鍵時刻，AI逐漸轉變為職場基本能力素養之一，企業紛紛增加對AI培訓投資，除資訊與研發單位的專業AI技術培訓外，非IT職類，如財務及人力資源等，也列為AI培訓對象以提升營運效率。緯育TibaMe見此市場需求，積極拓展AI賦能，提供多元培訓，並重視課程內容的靈活性與專業性。從資訊技術延伸至語文、管理與跨域應用，讓無論是IT專業人才，或是財務、人資等非技術背景職務，協助「AI培訓普及化」，更進一步讓學習者能夠落地應用至工作中。

除了賦能台灣各領域的企業AI應用外，緯育TibaMe內部也結合大數據與生成式AI技術，打造智能雲端學習平台，在個人學習方面，除了平台直觀好操作的設計之外，更有AI助理可以輔助學習；在企業培訓方面，內部管理者能精準掌握員工學習歷程，也能依據培訓成果靈活調整課程策略，加值企業人才數位、AI能力發展。課程產製也透過運用AI包括虛擬人的技術，提升培訓成效。

此外，緯育TibaMe 也重視與教育科技生態系夥伴合作，包含與台灣微軟攜手公部門AI賦能培訓計畫，透過AI工作坊協助衛福部、經濟部、工研院等部院進行智慧政務應用培訓；也與指標企業如Nvidia、AWS密切合作，掌握產業脈絡，讓培訓服務與時俱進，滿足市場不斷變化的需求。