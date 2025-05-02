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淡水建案宣稱含劇院、卡丁車是假的！公平會開鍘300萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
建案廣告不實被抓包。公平會提供
建案廣告不實被抓包。公平會提供

新北市淡水區「海上皇宮」建案，日前在其臉書粉絲專頁上刊載廣告，宣稱擁有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道、撞球、桌球、投籃機、遊戲機」等多項公共設施。不過，公平交易委員會介入調查後，發現這些設施實際位於建案的屋突1層和地下1層，而這些空間原本的用途是梯間和停車空間，並未依規定變更使用，對此開罰。

公平會調查後，確定廣告中的設施與實際情況不符，並且這些空間的變更使用違反了建築法規定。為此，公平會對相關業者處以罰鍰，甲山林建設股份有限公司被罰100萬元、愛山林建設開發股份有限公司80萬元，其他業者凱越建設股份有限公司、安展實業股份有限公司、良績實業股份有限公司、興玖實業股份有限公司各被罰30萬元，總共開罰約300萬元。

公平會指出，這些廣告的虛假宣稱可能誤導消費者，讓他們誤以為購買該建案的房屋後能合法使用這些休閒設施，休閒設施通常是影響消費者購屋決策的重要因素，也是建案的銷售賣點之一，類似不實廣告的案例已經有多起，業者應在發布廣告時特別謹慎，避免誤導消費者，否則將面臨法律處罰。

此外，公平會也提醒消費者，在購屋前可以透過全國建築管理資訊系統查詢建物的核准用途，確保自己的權益不受損害。

公平會 廣告 建案 消費

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