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職場霸凌成常態？ 82%上班族求「心理假」入法

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

薪資查詢平台《比薪水》最新調查指出，74.2% 勞工曾因工作壓力出現身心症狀，顯示台灣職場心理健康大亮紅燈。

值得注意的是，調查不僅顯示勞工長期處於高壓，更揭露台灣職場霸凌、歧視普遍。52.4% 勞工曾遭職場霸凌或歧視，即每兩人就有一人，其中更有 31.3% 兩者皆經歷。

《比薪水》引用權威期刊研究指出，就算沒有經歷過職場霸凌、歧視，旁觀者也會有心理壓力。

然而，企業對員工心理健康重視卻不足，僅29.5% 勞工認為企業或主管重視。交叉分析更發現，因工作致身心症狀勞工中，72.3% 未獲企業支持。企業心理照護缺席，使勞工更孤立無援。

面對職場心理健康問題，勞工對「心理假」有高度共識。81.6% 受訪者支持設立，曾遭霸凌或歧視者支持度更高達 83.2%，未曾遭遇者也有 79.8% 贊同。心理假已成勞工共同期盼。

《比薪水》呼籲，企業應積極建立心理照護機制，如 EAP、心理諮商福利等；政府也應推動心理假立法，使心理健康與生理疾病同等重要，透過法制保障，減輕勞工求助壓力，提升職場健康。

《比薪水》也強調，台灣職場霸凌與歧視問題深植，除增加心理資源，更應重視安全的「反霸凌申訴機制」。職場心理健康，攸關勞工福祉與企業生產力，需企業、政府與社會共同努力，共創友善健康職場。

職場 霸凌

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