易遊網去年 FIT 銷售破250萬航段、訂房營業額超過60億

易遊網（ezTravel）2024年營運成績再創歷史新高，全球機票、全球訂房與團體旅遊三大業務全線飆升，個人機票（FIT）銷售突破250萬航段、全球訂房營業額超過60億元，穩居全台最會賣機票、訂房量最大的旅遊平台；團體旅遊則繳出營收翻倍成長的亮眼成績。

易遊網總經理陳志豪指出，2025年台灣旅遊市場展現出高自主性的消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票的成長幅度是團體旅遊的一倍，顯示自由行需求更加旺盛且主導市場趨勢。反映在消費行為上，越來越多旅客採取「零件型購買」模式，依個人需求自由組合航班、住宿與行程，旅遊方式更具彈性與自主性；同時，一人獨旅的比例也逐年上升，顯示消費者更重視個人化、深度化的旅遊體驗。

易遊網今年迎向第25周年，自2000年創立以來，持續以技術創新與數位服務力領航業界，積極擴展應用場景，提升數位購買的使用者體驗。因應市場對於自由行的強勁需求，品牌今年更著重於機票、訂房的數位體驗升級與服務創新，包括機票系統推出「低價訂閱」功能，即時提醒理想票價，協助消費者找到最佳購買時機；同時領先台灣OTA推出「機票智慧組合」全新功能，來回機票可自由搭配組裝不同航空公司，無論是傳統航空或廉價航空，一次搜尋即能整合選擇，大幅解決查價痛點、擴增票價彈性。

訂房系統則導入「延後付款」機制，消費者可先訂房、後付款，並享有免費取消保障，且不佔用信用卡額度、無隱藏費用，靈活支付特性不僅成功吸引用戶，也有效加速預訂決策，上線以來使用率高達55%。此外，「親子搜尋引擎」的優化改版有助於親子客群精準找房，清楚掌握孩童入住政策，大幅提升搜尋效率。

陳志豪表示，歷經網路泡沫、SARS、次貸風暴到COVID-19等多次重大衝擊，易遊網秉持創新與進化的精神，堅持優化服務體驗，穩健走過每一個轉折期。即便當前全球經濟仍面臨美國關稅政策等不確定因素所帶來的壓力，但對於旅遊市場的未來，易遊網仍保持審慎樂觀的態度，持續以技術驅動服務、深耕用戶需求，迎接下一波成長動能。