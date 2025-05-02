你不及格嗎？勞工平均財富淨值出爐 13%資產逾百萬元

「五一勞動節」剛過，勞工能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？身心是否平衡？自認「幸福感」又有多高？yes123求職網「勞動節願望與職場幸福指數調查」，57%自認身心不健康，三成一目前處於「負債大於資產」的窘境舉債度日，資產大於負債的六成九平均「總財富」淨值只有35.9萬元。

台灣勞工工時長又常加班，57.2%勞工認為，目前的身心狀況並「不健康」，同時忙於工作的結果，和親人、情人相處的機會也都變少，調查就顯示，有71.7%上班族在下班後與放假時，陪伴親人或情人的時間並「不充裕」。

不滿意健康狀況，連累積的財富狀況也不理想！若將個人名下資產價值，減掉所有負債之後，衡量目前個人「財富狀況」，結果有31.2%目前處於「負債大於資產」的窘境，算是需要「舉債度日」。這也代表其餘68.8%勞工朋友屬於「資產大於或等於負債」，平均「總財富」的淨值為35.9萬元，略高於去年的33.9萬元；其中自認達「百萬元(含)以上」等級的，也僅佔了12.9%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，除了擔心「中產階級」逐漸陷落，加上低薪、凍薪又負債的生活，導致越來越多人出現「隱性貧窮」窘境：雖然維持基本生活不成問題，卻沒有多餘的金錢與時間去消費，還有通膨壓力攪局，進一步惡化財務狀況，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。

到底總財富至少要有幾位數，才會覺得生活有「安全感」呢？根據yes123求職網的調查顯示，高達52.2%的人，覺得需要「八位數(千萬元等級)」起跳；但也有31.1%覺得需要到「七位數(百萬元等級)」；甚至有16.2%覺得需要到「九位數(億元等級)」。

最後請勞工朋友們，衡量事業帶來的「有形財富」，以及親情、愛情與健康帶來的「無形財富」，自認目前的「職場與生活幸福指數」，平均落在61.2分，優於去年的58分，並創下三年新高！(歷年指數變動：2014年為46.2分；2015年為47.7分；2016年為56.4分；2017年為55.7分；2018年為56.3分；2019年為57.4分；2020年為60.4分；2021年為62.6分；2022年為61.6分；2023年為60.6分)

綜觀調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時過長所累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，降低生活品質，忙於事業的結果，使得自己和親人相處時間減少，「無形的」人生財富匱乏。

楊宗斌進一步分析，相較下，「有形的」人生財富上，更是難以累積，除了青年低薪化問題外，還有碰上通膨時代，勞工財務壓力變大，導致一切「節省至上」，不僅減少消費意願，遑論購屋置產這件事，甚至不敢結婚、不敢生小孩。

楊宗斌更認為，假如勞工長期處於有「過勞風險」的職場環境，勢必衝擊工作效率，整日窮忙、無職涯目標，缺乏生活幸福感，最終將阻礙企業營運績效的成長，以及國家總體經濟表現。