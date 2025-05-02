職場危機 66%上班族曾患職業病、57%自認身心不健康

國內職場除了盛行加班文化，根據yes123求職網調查發現，回顧整個職涯，有62.7%上班族透露，曾經「因公受傷」過；其中59.9%有告知公司，而且還分成了：32.2%為「告知任職的企業，而且公司有協助處理」，27.7%則是「告知任職的企業，但公司沒有協助處理」。這也代表剩下的40.1%，其實在因公受傷之後，「並沒有告知公司，自行處理」。

假如曾經「因公受傷」，合計也有76.4%仍選擇「照常上班」，其中又分成：38.8%是「沒有請假，仍去上班，但沒有影響到工作狀況」；37.6%為「沒有請假，仍去上班，卻影響到工作狀況」。同時代表其餘的23.6%，才是選擇「請假沒去上班」。

令人擔憂的還有這種職場危機：長期累積下來的「職業傷害」，它並不會馬上顯現。調查更發現，回想整個職涯，因為工作環境或職務(職位)關係，有六成六的人透露，自己曾經得過「職業病」：這當中又有70.1%，「自認尚未痊癒」；代表其餘的29.9%，「自認已經痊癒」。

此外，調查還發現，工時長又常加班，難怪有57.2%的勞工認為，目前的身心狀況並「不健康」。同時忙於工作的結果，和親人、情人相處的機會也都變少，調查就顯示，有71.7%的上班族透露，在下班後與放假時，陪伴親人或情人的時間並「不充裕」。

上述「勞動節願望與職場幸福指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月15日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,277份，其中男性633份，女性644份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。