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日廠加碼搶親芝浦 國巨：重估條件擬5月中公開收購

中央社／ 台北2日電

被動元件大廠國巨以及日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi Inc.），對日本芝浦電子（Shibaura Electronics）公開收購競爭白熱化。美蓓亞三美在1日宣布對芝浦電子公開收購價調高至每股5500日圓，較國巨目前提出每股5400日圓收購條件再增加。

國巨在1日透過英文新聞稿指出，目前正重新評估對芝浦電子公開收購的條件，預期將於5月中旬啟動相關公開收購案，重申規劃今年第3季完成。

國巨指出，美蓓亞三美提出更高的公開收購價，證明國巨起初看好芝浦電子與國巨集團整合後的成長潛力。國巨深信，芝浦電子與國巨的整合，將發展出更高的成長與價值。

國巨表示，將持續以誠意尋求芝浦電子經營團隊及特別委員會支持國巨公開收購案，過公平透明的作業程序，將擴大芝浦電子所有利害關係人的企業價值。

美蓓亞三美在4月中旬提出每股4500日圓對芝浦電子公開收購，較國巨在2月初規劃每股4300日圓公開收購價格略高，在芝浦電子股價明顯上揚、加上美蓓亞三美加碼競爭後，國巨在4月17日宣布提高對芝浦電子公開收購價至每股5400日圓，調高幅度達25.6%。

國巨在5月1日重申，若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762萬3147股（約預定收購股數50%）時，此次公開收購數量條件成立，未來目標100%收購芝浦電子。

芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。國巨表示，此次公開收購目的為擴展感測器業務，併購後可促進芝浦電子技術領先、支持芝浦電子成長、提升芝浦電子在日本生產能力和設備，並透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，特別是美洲及歐洲地區。

國巨

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