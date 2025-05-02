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長榮航推BizFam 一站式管理差旅

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
長榮航空歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係。圖／長榮航空提供
長榮航空歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係。圖／長榮航空提供

長榮航空推出BizFam全球企業差旅回饋計畫，透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，企業也可透過員工差旅行程累積點數，兌換免費機票、艙位升等。

長榮航空公司總經理孫嘉明表示，BizFam是全新企業計畫，讓企業差旅邁向新階段的起點，以使用者需求為出發點，為遍布全球數千家的企業打造一站式差旅管理平台，無論是員工差旅或私人旅遊，都可使用平台提供的服務與優惠，同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展異業結盟，將這些優惠回饋給企業會員。

孫嘉明說，長榮航空在北美、亞洲及歐洲有數千家企業會員，過去一直在思考如何將所有會員放在同個平台使用回饋計畫，推出BizFam後，企業可更方便管理差旅行程，同時提供異業合作，涵蓋各國交通、住宿及餐飲服務。

長榮航空指出，BizFam具備四大優勢，包含全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業及全球異業合作機制。企業可即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，提升差旅管理的效率。

長榮航空說，企業也可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數兌換免費機票、艙位升等及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程。

長榮航空表示，此次平台擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等資源，無論是員工差旅或是私人旅遊皆能運用，讓差旅不再只是公式化行程。

機票 行程 長榮

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