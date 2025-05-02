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綠色行動力論壇7日登場 永豐銀董座曹為實：追求經濟、永續新平衡

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐銀行董事長曹為實。永豐銀／提供
永豐銀行董事長曹為實。永豐銀／提供

美國總統川普上任後，能源與環保政策大轉向，衝擊全球，永豐銀行董事長曹為實表示，川普新政暫緩氣候政策推動、支持石化產業發展，對全球氣候行動及經濟格局造成深遠影響；在全球政經局勢持續變動的背景下，企業必須在追求經濟成長與推動永續發展之間找到新的平衡。

經濟日報與永豐銀行將於7日共同主辦「2025綠色行動力論壇—川普2.0  台灣淨零新趨勢」，曹為實將致詞並發表專題演講，題目為「川普2.0  淨零減碳的挑戰與機會」。

本次論壇聚焦於川普（Donald Trump）重返白宮後，對全球氣候政策、綠色金融及產業減碳淨零行動所帶來的影響與契機，邀集產官學界重量級人士，共同探討台灣未來在國際局勢變動下的永續發展策略。

曹為實指出，川普新政暫緩氣候政策推動、支持石化產業發展，已使美國能源與環保政策出現重大轉向，對全球氣候行動以及經濟格局造成深遠影響。在全球政經局勢持續變動的背景下，企業必須在追求經濟成長與推動永續發展之間找到新的平衡。

曹為實進一步表示，作為金融業的一份子，永豐銀行致力扮演企業減碳轉型的重要推手，從本業出發，提供一系列創新金融服務，包括第三方驗證、設備融資、永續聯貸及綠電交易平台等解決方案，協助企業在提升營運效率的同時，推動減碳節能，並促進綠電市場循環及碳權交易的發展，為台灣邁向2050淨零轉型貢獻力量。

根據經濟部能源署資料，截至今年第1季，國內已成立近350家再生能源發電與售電業者。曹為實指出，這顯示即便國際局勢充滿變數，國內企業與金融業仍堅守淨零發展方向，逐步滿足轉型需求。永豐銀行也秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景，持續深化永續金融布局，攜手企業夥伴共創低碳未來。

永豐銀行表示，隨著國際對碳中和目標要求日益提高，台灣企業的淨零轉型已成不可逆的趨勢。金融業作為資金與資源的樞紐角色，不僅需提供資金支持，更需要引導企業落實減碳行動，強化整體產業韌性。透過持續舉辦論壇交流，永豐銀行希望能與各界攜手，深入對話、激盪創意，為台灣打造出更具韌性與競爭力的綠色未來。

綠色行動力論壇今年已邁入第四屆，持續受到企業界與社會各界廣泛關注與熱烈回響。論壇邀請重量級講者陣容，包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、東元集團副總經理陳恆偉發表專題演講，從政策與產業雙重視角剖析全球淨零轉型新趨勢。

此外，論壇壓軸為主題座談，邀請金管會銀行局局長童政彰、富威電力公司董事長胡惠森，以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能同台交流，共同探討在全球減碳壓力與經濟競爭下，金融如何成為促進企業轉型、推動永續發展的關鍵力量。

川普 永豐銀行 減碳

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