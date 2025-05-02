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台灣高鐵 蟬聯公司治理前5%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣高鐵獲評上市前5%績優企業。聯合報系資料照
台灣高鐵獲評上市前5%績優企業。聯合報系資料照

臺灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司（2633）在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評比獲肯定，今年連續第八年獲評選為上市公司排名前5%績優企業，並七度在「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

台灣高鐵公司董事長鄭光遠表示，除了感謝全體董事、股東對於台灣高鐵深化公司治理目標的支持，未來更將積極帶領全體主管、同仁持續落實各項企業永續之治理措施，讓台灣高鐵不僅持續為旅客創造更加優質、安全、舒適的旅運服務，更積極實踐企業社會責任，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景不斷邁進。

另外高鐵在推動企業永續經營成果也獲國際肯定，今年第三度獲國際調研機構「企業騎士」評選為2025「全球百大永續企業排行榜」第五名，更在「運輸及交通產業組」以及「交通基礎設施產業」領域中，均獲第一名，於低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先。

高鐵公司表示，高鐵自2016年掛牌上市以來即參與公司治理評鑑，透過外部檢視機制落實誠信經營，致力將ESG（環境、社會、治理）納入公司營運規劃，以實踐「永續運輸」理念。

高鐵公司表示，在2024年啟動左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程，將打造台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的維修廠房。同年推出新款QR Code紙票，可大幅節省紙票感應過閘耗電量；在車上服務方面，也推動服務品減塑，頭靠墊、紙杯蓋均更換為環保材質，將ESG精神落實於各項服務細節。

高鐵公司強調，公司肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展責任，將秉持企業永續精神，落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任，希望透過落實ESG，提供旅客安全、優質及創新旅運服務，更引領台灣邁向更進步、美好的新生活。

高鐵公司也將從環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益各項指標中，尋求創新經營模式，積極發揮「綠色運具」優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，為民眾串聯起「一日生活圈」，為維繫社會經濟發展恪盡心力。

在環境永續方面，高鐵公司先前響應「世界地球日」，攜手農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，是呼應世界地球日精神，強調每個人都能為地球盡一份力，鼓勵民眾出行多選擇高鐵等低碳運具。今年活動特別邀請農業部林業及自然保育署人員，於贈苗現場為旅客及民眾講解台灣原生植物的知識，希望藉由教育宣導提高民眾環保意識；同時，也號召高鐵員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，以實際行動展現高鐵人守護環境、關懷土地、實踐企業永續責任的企業承諾。

高速鐵路具有速度快、高運量、低汙染特點，碳排量遠低於小客車、客運及飛機，是環保、低碳的「綠色運具」。未來，高鐵公司將積極發揮「綠色運具」優勢，秉持企業永續發展精神，從公司治理、環境、社會等各層面實踐承諾，提供旅客安全優質及創新旅運服務。

環保

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