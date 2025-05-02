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統一超送愛 讓捐款不斷電

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
5月凡透過OPENPOINT APP線上捐款，會員單筆捐款滿額可額外獲得點數加贈。統一超／提供
5月凡透過OPENPOINT APP線上捐款，會員單筆捐款滿額可額外獲得點數加贈。統一超／提供

統一超7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台日前啟動「公益募款現況調查」，發現百間合作團體中，有逾六成面臨收入明顯下降趨勢，需要外界協助。再者，進入5月報稅季、民眾荷包緊縮，預計將有新一波募款資金趨緩期。

7-ELEVEN自5月1日起推出為期一個月的「愛來捐款暖公益」，透過OPENPOINT APP線上捐款，滿額可獲得OP點數，期望發揮超商通路號召力，讓捐款不斷電，為公益續航送暖。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自1988年起推動公益募款，串聯全台門市與OPENPOINT App，提供便利線上線下捐款管道，凝聚通路力量讓愛心捐款不斷電。

根據2025年把愛找回來公益募款平台，針對逾101家合作公益團體問券調查，發現公益團體收益過半數來自募款通路，九成以上為民眾小額捐款，每年逢報稅季更是年度募款額的淡季，尤其自去年受到全球經濟動盪，民眾與消費力下降與企業資源緊縮，讓公益團體的募款資源流動趨於保守，有超過六成的團體今年皆有收入下降情況需調整策略，更需要多元募款通路與資源協助。

面對這波募款淡季，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台統計，OPENPOINT線上捐款近五季的平均捐款金額每筆皆穩定在600至700元間，更有逾3,000筆捐款高於平均數。

統一超（2912）「愛來捐款暖公益」線上捐款活動，鼓勵消費者捐款做公益，也有點數回饋。自5月1日起至5月30日止，透過OPENPOINT APP線上捐款，會員單筆捐款滿711元，即可獲贈OPENPOINT點數50點，可按次贈點，不限次數，每筆捐款僅贈送一次。

單筆捐款711元達7次以上，即可獲得額外加贈的OPENPOINT點數200點（每會員限一次），消費者支持公益還能在下一年度節稅，捐款送愛同時省稅金。

除了善款捐贈外，也可透過OPENPOINT APP捐贈點數，幫助公益團體兌換物資，送愛做公益。

OPENPOINT 募款 捐款

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