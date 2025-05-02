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長榮航企業差旅 放送回饋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係。長榮航空／提供
長榮航空歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係。長榮航空／提供

長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」登場，全面搶攻全球商務客需求。長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，企業夥伴對長榮航來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，新的策略推出後，無論是員工差旅或是私人旅遊，歡迎使用平台提供的服務與優惠。

長榮航空近日在台北W Hotel隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，超過130位來自海內外各行各業的企業合作夥伴，一同見證長榮航空全新企業差旅數位平台的啟用，展開智慧化商務行程的新篇章。

孫嘉明表示，「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。

BizFam透過全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及全球異業合作機制，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，企業也可透過員工差旅行程累積點數，兌換免費機票、艙位升等，即日起開放企業會員免費申請加入。

員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。

「視企業夥伴如家人」是長榮航空的核心服務理念，企業夥伴對長榮航空來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，長榮航空結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

孫嘉明進一步指出，BizFam透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率。

除了完善的差旅管理功能，長榮航空更擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。

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