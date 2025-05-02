快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

機車4月銷量騎向下坡段 年減13% 消費者觀望心態濃

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%；5月之後，業者將陸續發表新車與促銷案，可望拉升買氣。聯合報系資料照
4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%；5月之後，業者將陸續發表新車與促銷案，可望拉升買氣。聯合報系資料照

全球經濟不穩定，台灣機車市場受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%，較去年同期衰退13.02%。車廠指出，畢業季將來臨，新鮮人多半在5月下旬會有購買機車計畫，業者全力爭取新鮮人商機。

4月機車市場明顯衰退，加上是傳統淡季，市場無新車及大型促銷活動，消費者觀望心態濃厚。

電動機車市場部分，4月整體銷量為3,710台，較上月小幅成長1.42%，預期購車需求會隨著暑期旺季來臨而逐步推升。

品牌部分，三陽SYM單月掛牌23,272台，雖然較去年同期衰退6.6%，市占率仍高達43.8%；光陽KYMCO14,217台，市占率26.7%，兩大品牌合計占台灣車市的七成。

據統計，4月Gogoro 領牌數2,143輛，較上月成長12.02%，市占率為4.03%。白牌電動機車銷量前五名由Gogoro包辦，分別為 Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL、Gogoro Pulse、Gogoro SuperSport。綠牌電動機車銷量冠軍由Gogoro VIVA 拿下。

4月不是傳統機車旺季，隨著5月下旬畢業季即將到來，對於機車業而言，畢業後的社會新鮮人需求以及學生的暑假購車潮才是旺季。眼見機車的旺季接近，三陽（2206）與光陽兩大機車業者將在5月之後，陸續發表新車與促銷案。不過，整體經濟環境對機車市場的影響，仍待觀察。

Gogoro指出，新車款、特仕車對消費者相當具吸引力。第1季推出Gogoro Delight「泡泡粉」和「泡泡白」車款，以及Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，已陸續開始交車中。

此外，Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版深受車迷喜愛，帶動車款銷售動能，打入白牌電動車第四名，限量車款進入倒數階段，都對Gogoro的銷售有正面效益。

Gogoro 車市

延伸閱讀

粉紅超跑白沙屯媽今晚起駕 星宇航空「神」助攻 公益巴士、結緣品曝光

Gogoro：在美那斯達克申請轉板 仍維持上市資格

Gogoro在美申請轉板 不影響公司營運與股東權益

金門購物嘉年華熱烈開跑 陳福海宣布加碼抽Gogoro機車

相關新聞

長榮航推BizFam 一站式管理差旅

長榮航空推出BizFam全球企業差旅回饋計畫，透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況...

台灣高鐵 蟬聯公司治理前5%

臺灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評...

機車4月銷量騎向下坡段 年減13% 消費者觀望心態濃

全球經濟不穩定，台灣機車市場受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%，較去年同期衰退13.02%...

電動機車補助 快來了

電動機車補助報佳音，全台補助規劃已經全數出爐，業內指出，補助對電動機車而言影響至大，因此，補助辦法底定，將推升國內電動機...

長榮航企業差旅 放送回饋

「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」登場，全面搶攻全球商務客需求。長榮航空總經理孫嘉明表示，企業夥伴對長榮航來說...

統一超送愛 讓捐款不斷電

統一超7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台日前啟動「公益募款現況調查」，發現百間合作團體中，有逾六成面臨收入明顯下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。