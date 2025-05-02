機車4月銷量騎向下坡段 年減13% 消費者觀望心態濃

全球經濟不穩定，台灣機車市場受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較上月下降8.86%，較去年同期衰退13.02%。車廠指出，畢業季將來臨，新鮮人多半在5月下旬會有購買機車計畫，業者全力爭取新鮮人商機。

4月機車市場明顯衰退，加上是傳統淡季，市場無新車及大型促銷活動，消費者觀望心態濃厚。

電動機車市場部分，4月整體銷量為3,710台，較上月小幅成長1.42%，預期購車需求會隨著暑期旺季來臨而逐步推升。

品牌部分，三陽SYM單月掛牌23,272台，雖然較去年同期衰退6.6%，市占率仍高達43.8%；光陽KYMCO14,217台，市占率26.7%，兩大品牌合計占台灣車市的七成。

據統計，4月Gogoro 領牌數2,143輛，較上月成長12.02%，市占率為4.03%。白牌電動機車銷量前五名由Gogoro包辦，分別為 Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL、Gogoro Pulse、Gogoro SuperSport。綠牌電動機車銷量冠軍由Gogoro VIVA 拿下。

4月不是傳統機車旺季，隨著5月下旬畢業季即將到來，對於機車業而言，畢業後的社會新鮮人需求以及學生的暑假購車潮才是旺季。眼見機車的旺季接近，三陽（2206）與光陽兩大機車業者將在5月之後，陸續發表新車與促銷案。不過，整體經濟環境對機車市場的影響，仍待觀察。

Gogoro指出，新車款、特仕車對消費者相當具吸引力。第1季推出Gogoro Delight「泡泡粉」和「泡泡白」車款，以及Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，已陸續開始交車中。

此外，Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版深受車迷喜愛，帶動車款銷售動能，打入白牌電動車第四名，限量車款進入倒數階段，都對Gogoro的銷售有正面效益。