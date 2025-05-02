電動機車補助 快來了

電動機車補助報佳音，全台補助規劃已經全數出爐，業內指出，補助對電動機車而言影響至大，因此，補助辦法底定，將推升國內電動機車銷量，對於相關業者Gogoro、三陽（2206）、光陽等都有利。

電動機車的銷售與政府補助關係密切，每年第1季電動機車的銷售表現都因各市縣市政府的補助進度而影響。

不過近期全台本島補助皆已全數公告，預期購車需求會隨著暑期旺季來臨而逐步推升。暑假為機車的傳統旺季，各家機車業者在此期間競相推出促銷活動，刺激買氣升溫。

Gogoro是目前電動機車的主力品牌，而光陽工業在董事長由柯俊斌接任之後，宣布光陽電動機車事業將不會萎縮，看好新推出的MiG 9具備競爭力，電動機車已成為一般民眾購買機車的選項，光陽將會持續衝量來分攤成本。

光陽也看好電動機車的趨勢發展，在換電站與新車開發上，持續維持競爭的態勢。

柯俊斌指出，未來光陽電動車事業不會萎縮，光陽不會退出電動車市場，只是不會再像過去一樣大幅投資與推動，將以市場導向為主，適度調整油車與電車的比例。

柯俊斌並表示，電動機車過去主要是年輕族群購買，經過十年以後，現在已經是一般民眾購買，電動機車市場約占整體機車市場一成五以內。接下來光陽將重新聚焦，回歸車輛製造、代工與機車公司的定位。